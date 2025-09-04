Сім автомобілів згоріли біля кордону у Львівській області: деталі
У селі Шегині Львівської області спалахнули сім автомобілів. Пожежу, що виникла в одному транспортному засобі, швидко ліквідували рятувальники.
У середу, 3 вересня, у селі Шегині Яворівського району Львівської області, що розташоване поблизу українсько-польського кордону, стався спалах семи автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.
Деталі
У ДСНС повідомили, що пожежа виникла у 16:17 в одному з транспортних засобів, після чого вогонь швидко поширився на припарковані поруч автівки.
О 17:02 рятувальники локалізували пожежу, а вже о 17:24 повністю ліквідували.
До гасіння залучили 8 рятувальників і 2 одиниці спеціальної техніки від ДСНС, а також 3 працівники та 1 одиниця техніки місцевої пожежної команди.
На місце події виїхали вогнеборці з населених пунктів Мостиська і Судова Вишня, а також працівники місцевої пожежної команди населеного пункту Поповичі.
