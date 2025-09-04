$41.370.01
Сім автомобілів згоріли біля кордону у Львівській області: деталі

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У селі Шегині Львівської області спалахнули сім автомобілів. Пожежу, що виникла в одному транспортному засобі, швидко ліквідували рятувальники.

Сім автомобілів згоріли біля кордону у Львівській області: деталі

У середу, 3 вересня, у селі Шегині Яворівського району Львівської області, що розташоване поблизу українсько-польського кордону, стався спалах семи автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Деталі

У ДСНС повідомили, що пожежа виникла у 16:17 в одному з транспортних засобів, після чого вогонь швидко поширився на припарковані поруч автівки.

О 17:02 рятувальники локалізували пожежу, а вже о 17:24 повністю ліквідували.

До гасіння залучили 8 рятувальників і 2 одиниці спеціальної техніки від ДСНС, а також 3 працівники та 1 одиниця техніки місцевої пожежної команди.

На місце події виїхали вогнеборці з населених пунктів Мостиська і Судова Вишня, а також працівники місцевої пожежної команди населеного пункту Поповичі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Івано-Франківської області ліквідували пожежу складських приміщень на 9 тис. кв. м, спричинену російським обстрілом.

Євген Устименко

СуспільствоПодіїАвто
Державний кордон України
Львівська область
Івано-Франківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Польща