Повітряний простір Польщі було порушено: залетіли два дрони, але в країні вирішили їх не збивати
Київ • УНН
Два безпілотники увійшли в повітряний простір Польщі, але не становили загрози, тому їх не збили. Це сталося на тлі масованих атак рф по Україні.
Два безпілотники увійшли в повітряний простір Польщі, але залишили його, не завдавши жодної шкоди. Збройні сили не видавали розпорядження щодо збиття виявлених нещрдавно повітряних об'єктів.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
У ніч з вівторка на середу повітряний простір Польщі двічі порушували безпілотники. Їх не збили, оскільки було з'ясовано, що дрони не становлять небезпеки.
У нас було два порушення повітряного простору. Ці два порушення були під повним контролем національних сил та підрозділів, призначених до системи державної оборони
Польща тривалий час перебуває в стані максимальної готовності до об'єктів, що входять в її повітряний простір. Цьому є об'єктивні передумови: триваюча жорстока війна рф проти України.
Reuters нагадує, що росія випустила понад 500 дронів та десятки ракет по всій Україні у ніч з вівторка на середу. Було завдано удару по енергетичній та транспортній інфраструктурі на 14 об'єктах. Поранені люди, зокрема працівники залізниць.
Нагадаємо
У березні 2024 року було виявлено, що у повітряний простір Польщі залетіла російська ракета.
У ніч на 4 вересня, окупанти атакували Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.