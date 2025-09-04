$41.370.01
Повітряний простір Польщі було порушено: залетіли два дрони, але в країні вирішили їх не збивати

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Два безпілотники увійшли в повітряний простір Польщі, але не становили загрози, тому їх не збили. Це сталося на тлі масованих атак рф по Україні.

Повітряний простір Польщі було порушено: залетіли два дрони, але в країні вирішили їх не збивати

Два безпілотники увійшли в повітряний простір Польщі, але залишили його, не  завдавши жодної шкоди. Збройні сили не видавали розпорядження щодо збиття виявлених нещрдавно повітряних об'єктів.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У ніч з вівторка на середу повітряний простір Польщі двічі порушували безпілотники. Їх не збили, оскільки було з'ясовано, що дрони не становлять небезпеки.

У нас було два порушення повітряного простору. Ці два порушення були під повним контролем національних сил та підрозділів, призначених до системи державної оборони

- заявив на прес-конференції генерал Мацей Кліш, оперативний командувач Збройних сил.

Польща тривалий час перебуває в стані максимальної готовності до об'єктів, що входять в її повітряний простір. Цьому є об'єктивні передумови: триваюча жорстока війна рф проти України. 

Reuters нагадує, що росія випустила понад 500 дронів та десятки ракет по всій Україні у ніч з вівторка на середу. Було завдано удару по енергетичній та транспортній інфраструктурі на 14 об'єктах. Поранені люди, зокрема працівники залізниць.

Нагадаємо

У березні 2024 року було виявлено, що у повітряний простір Польщі залетіла російська ракета.

У ніч на 4 вересня, окупанти атакували Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Ігор Тележніков

