Воздушное пространство Польши было нарушено: залетели два дрона, но в стране решили их не сбивать

Два беспилотника вошли в воздушное пространство Польши, но покинули его, не причинив никакого вреда. Вооруженные силы не отдавали распоряжений по сбитию обнаруженных недавно воздушных объектов.

Детали

В ночь со вторника на среду воздушное пространство Польши дважды нарушали беспилотники. Их не сбили, поскольку было выяснено, что дроны не представляют опасности.

У нас было два нарушения воздушного пространства. Эти два нарушения были под полным контролем национальных сил и подразделений, предназначенных для системы государственной обороны - заявил на пресс-конференции генерал Мацей Клищ, оперативный командующий Вооруженными силами.

Польша долгое время находится в состоянии максимальной готовности к объектам, входящим в ее воздушное пространство. Этому есть объективные предпосылки: продолжающаяся жестокая война РФ против Украины.

Reuters напоминает, что Россия выпустила более 500 дронов и десятки ракет по всей Украине в ночь со вторника на среду. Был нанесен удар по энергетической и транспортной инфраструктуре на 14 объектах. Ранены люди, в том числе работники железных дорог.

Напомним

В марте 2024 года было обнаружено, что в воздушное пространство Польши залетела российская ракета.

В ночь на 4 сентября оккупанты атаковали Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.