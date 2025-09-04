$41.370.01
10:04 • 7400 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:49 • 12975 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 14287 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 13566 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 30343 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 37739 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 40383 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37387 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 70267 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27766 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Воздушное пространство Польши было нарушено: залетели два дрона, но в стране решили их не сбивать

Киев • УНН

 • 1556 просмотра

Два беспилотника вошли в воздушное пространство Польши, но не представляли угрозы, поэтому их не сбили. Это произошло на фоне массированных атак РФ по Украине.

Воздушное пространство Польши было нарушено: залетели два дрона, но в стране решили их не сбивать

Два беспилотника вошли в воздушное пространство Польши, но покинули его, не причинив никакого вреда. Вооруженные силы не отдавали распоряжений по сбитию обнаруженных недавно воздушных объектов.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В ночь со вторника на среду воздушное пространство Польши дважды нарушали беспилотники. Их не сбили, поскольку было выяснено, что дроны не представляют опасности.

У нас было два нарушения воздушного пространства. Эти два нарушения были под полным контролем национальных сил и подразделений, предназначенных для системы государственной обороны

- заявил на пресс-конференции генерал Мацей Клищ, оперативный командующий Вооруженными силами.

Польша долгое время находится в состоянии максимальной готовности к объектам, входящим в ее воздушное пространство. Этому есть объективные предпосылки: продолжающаяся жестокая война РФ против Украины.

Reuters напоминает, что Россия выпустила более 500 дронов и десятки ракет по всей Украине в ночь со вторника на среду. Был нанесен удар по энергетической и транспортной инфраструктуре на 14 объектах. Ранены люди, в том числе работники железных дорог.

Напомним

В марте 2024 года было обнаружено, что в воздушное пространство Польши залетела российская ракета.

В ночь на 4 сентября оккупанты атаковали Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Игорь Тележников

