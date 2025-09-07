Невідомий об’єкт розбився в Польщі біля кордону з Україною: влада перевіряє версію з контрабандним дроном
Київ • УНН
У селі Майдан-Селець, Польща, розбився невідомий об'єкт, імовірно, дрон контрабандистів. Постраждалих немає, об'єкт не має військових характеристик, триває розслідування.
У суботу, 6 вересня, у селі Майдан-Селець у Люблінському воєводстві, що приблизно за 50 км від польсько-українського кордону, розбився невідомий обʼєкт. Влада та поліція розслідують інцидент. Про це інформує УНН з посиланням на RMF FM.
Деталі
Зазначається, що найімовірнішою версією, яку зараз перевіряють слідчі, є падіння дрона для перевезення контрабанди.
Речник Міністерства національної оборони Януш Сеймей заявив, що неідентифікований об'єкт, який упав у Люблінському воєводстві, "не має жодних військових характеристик".
Інформацію про падіння об'єкта вже підтвердили поліція та Міністерство внутрішніх справ та адміністрації.
Я можу підтвердити інцидент. У Майдан-Сельце було знайдено невпізнаний предмет. Після завершення розслідування прокурор зможе надати інформацію про предмет та що насправді сталося. Поліція на місці, нехай проводить своє розслідування
За її словами, наразі важко передбачити, скільки часу триватиме огляд предмета на місці.
Уламки літального апарату впали в селі Майдан-Селець, що в Томашівському повіті Люблінського воєводства за 500 метрів від житлових будинків. Унаслідок інциденту постраждалих немає.
Через Центр екстреного оповіщення черговий офіцер районного управління поліції в Томашові Любельському отримав повідомлення про виявлення уламків непізнаного літаючого об’єкта в місті Майдан Селець
За даними правоохоронців, про інцидент повідомлено всі служби та прокуратуру. Місце виявлення об'єкта наразі охороняється.
Фрагменти розбитого обʼєкта вже вилучені відповідними службами. Прокуратура розпочала розслідування щодо інциденту.
Нагадаємо
У ніч з вівторка, 2 вересня на середу, 3 вересня повітряний простір Польщі двічі порушували безпілотники. Їх не збили, оскільки було з'ясовано, що дрони не становлять небезпеки.
