19:15 • 1934 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 26703 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 48654 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 45608 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 40792 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 48380 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 58628 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 34977 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42541 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 46193 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 10:49 • 48662 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10 • 58629 перегляди
Невідомий об’єкт розбився в Польщі біля кордону з Україною: влада перевіряє версію з контрабандним дроном

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У селі Майдан-Селець, Польща, розбився невідомий об'єкт, імовірно, дрон контрабандистів. Постраждалих немає, об'єкт не має військових характеристик, триває розслідування.

Невідомий об’єкт розбився в Польщі біля кордону з Україною: влада перевіряє версію з контрабандним дроном

У суботу, 6 вересня, у селі Майдан-Селець у Люблінському воєводстві, що приблизно за 50 км від польсько-українського кордону, розбився невідомий обʼєкт. Влада та поліція розслідують інцидент. Про це інформує УНН з посиланням на RMF FM.  

Деталі 

Зазначається, що найімовірнішою версією, яку зараз перевіряють слідчі, є падіння дрона для перевезення контрабанди.

Речник Міністерства національної оборони Януш Сеймей заявив, що неідентифікований об'єкт, який упав у Люблінському воєводстві, "не має жодних військових характеристик".

Інформацію про падіння об'єкта вже підтвердили поліція та Міністерство внутрішніх справ та адміністрації.

Я можу підтвердити інцидент. У Майдан-Сельце було знайдено невпізнаний предмет. Після завершення розслідування прокурор зможе надати інформацію про предмет та що насправді сталося. Поліція на місці, нехай проводить своє розслідування

- сказала речниця МВС Кароліна Галецька.

За її словами, наразі важко передбачити, скільки часу триватиме огляд предмета на місці.

Уламки літального апарату впали в селі Майдан-Селець, що в Томашівському повіті Люблінського воєводства за 500 метрів від житлових будинків. Унаслідок інциденту постраждалих немає.

Через Центр екстреного оповіщення черговий офіцер районного управління поліції в Томашові Любельському отримав повідомлення про виявлення уламків непізнаного літаючого об’єкта в місті Майдан Селець

- повідомила люблінська поліція.

За даними правоохоронців, про інцидент повідомлено всі служби та прокуратуру. Місце виявлення об'єкта наразі охороняється.

Фрагменти розбитого обʼєкта вже вилучені відповідними службами. Прокуратура розпочала розслідування щодо інциденту. 

Нагадаємо

У ніч з вівторка, 2 вересня на середу, 3 вересня повітряний простір Польщі двічі порушували безпілотники. Їх не збили, оскільки було з'ясовано, що дрони не становлять небезпеки.

Віта Зеленецька

