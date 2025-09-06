$41.350.02
5 вересня, 16:47 • 10413 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 18390 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 23539 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 20235 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 32811 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 40202 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 35204 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 63808 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46040 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57215 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Польща закликає громадян залишити білорусь: названо причину

Київ • УНН

 • 122 перегляди

МЗС Польщі рекомендує громадянам залишити Білорусь доступними засобами через затримання поляка, звинуваченого у шпигунстві. Польський прем'єр назвав звинувачення абсурдними.

Польща закликає громадян залишити білорусь: названо причину

Міністерство закордонних справ Польщі рекомендує своїм громадянам залишати білорусь "доступними комерційними та приватними засобами" та наполегливо радить утриматися від поїздок до цієї країни. Про це повідомляє RMF FM, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідні заклики пов'язані з нещодавнім затриманням громадянина Польщі, якого білоруська влада звинуватила у нібито шпигунстві під час спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025".

"Прем'єр-міністр Дональд Туск у п'ятницю наголосив, що білоруські звинувачення проти громадянина Польщі є абсурдними", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що білорусь - це "не демократична країна і не країна, дружня до Республіки Польща". При цьому, за словами речника МЗС Польщі Павела Вронського, він "хотів би, щоб до цих попереджень поставилися якомога серйозніше".

Контекст

У четвер білоруське державне телебачення показало репортаж про затримання громадянина Польщі, який нібито збирав інформацію про російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". За даними телеканалу, порушено кримінальну справу за шпигунство.

Польща не готує провокацій на кордоні з білоруссю: ЦПД розвінчав черговий фейк кремля22.05.25, 13:51 • 2385 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Польща