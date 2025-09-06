Польща закликає громадян залишити білорусь: названо причину
Київ • УНН
МЗС Польщі рекомендує громадянам залишити Білорусь доступними засобами через затримання поляка, звинуваченого у шпигунстві. Польський прем'єр назвав звинувачення абсурдними.
Міністерство закордонних справ Польщі рекомендує своїм громадянам залишати білорусь "доступними комерційними та приватними засобами" та наполегливо радить утриматися від поїздок до цієї країни. Про це повідомляє RMF FM, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що відповідні заклики пов'язані з нещодавнім затриманням громадянина Польщі, якого білоруська влада звинуватила у нібито шпигунстві під час спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025".
"Прем'єр-міністр Дональд Туск у п'ятницю наголосив, що білоруські звинувачення проти громадянина Польщі є абсурдними", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що білорусь - це "не демократична країна і не країна, дружня до Республіки Польща". При цьому, за словами речника МЗС Польщі Павела Вронського, він "хотів би, щоб до цих попереджень поставилися якомога серйозніше".
Контекст
У четвер білоруське державне телебачення показало репортаж про затримання громадянина Польщі, який нібито збирав інформацію про російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". За даними телеканалу, порушено кримінальну справу за шпигунство.
Польща не готує провокацій на кордоні з білоруссю: ЦПД розвінчав черговий фейк кремля22.05.25, 13:51 • 2385 переглядiв