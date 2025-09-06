Польша призывает граждан покинуть Беларусь: названа причина

Министерство иностранных дел Польши рекомендует своим гражданам покидать Беларусь "доступными коммерческими и частными средствами" и настоятельно советует воздержаться от поездок в эту страну. Об этом сообщает RMF FM, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что соответствующие призывы связаны с недавним задержанием гражданина Польши, которого белорусские власти обвинили в якобы шпионаже во время совместных российско-белорусских учений "Запад-2025".

"Премьер-министр Дональд Туск в пятницу подчеркнул, что белорусские обвинения против гражданина Польши абсурдны", - говорится в сообщении.

Указывается, что Беларусь - это "не демократическая страна и не страна, дружественная к Республике Польша". При этом, по словам представителя МИД Польши Павла Вронского, он "хотел бы, чтобы к этим предупреждениям отнеслись как можно серьезнее".

Контекст

В четверг белорусское государственное телевидение показало репортаж о задержании гражданина Польши, который якобы собирал информацию о российско-белорусских военных учениях "Запад-2025". По данным телеканала, возбуждено уголовное дело за шпионаж.

Польша не готовит провокаций на границе с беларусью: ЦПД развенчал очередной фейк кремля