Неизвестный объект разбился в Польше возле границы с Украиной: власти проверяют версию с контрабандным дроном

В субботу, 6 сентября, в селе Майдан-Селец в Люблинском воеводстве, примерно в 50 км от польско-украинской границы, разбился неизвестный объект. Власти и полиция расследуют инцидент. Об этом информирует УНН со ссылкой на RMF FM.

Отмечается, что наиболее вероятной версией, которую сейчас проверяют следователи, является падение дрона для перевозки контрабанды.

Представитель Министерства национальной обороны Януш Сеймей заявил, что неидентифицированный объект, упавший в Люблинском воеводстве, "не имеет никаких военных характеристик".

Информацию о падении объекта уже подтвердили полиция и Министерство внутренних дел и администрации.

Я могу подтвердить инцидент. В Майдан-Сельце был найден неопознанный предмет. После завершения расследования прокурор сможет предоставить информацию о предмете и что на самом деле произошло. Полиция на месте, пусть проводит свое расследование