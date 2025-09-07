Неизвестный объект разбился в Польше возле границы с Украиной: власти проверяют версию с контрабандным дроном
Киев • УНН
В селе Майдан-Селец, Польша, разбился неизвестный объект, предположительно, дрон контрабандистов. Пострадавших нет, объект не имеет военных характеристик, ведется расследование.
В субботу, 6 сентября, в селе Майдан-Селец в Люблинском воеводстве, примерно в 50 км от польско-украинской границы, разбился неизвестный объект. Власти и полиция расследуют инцидент. Об этом информирует УНН со ссылкой на RMF FM.
Детали
Отмечается, что наиболее вероятной версией, которую сейчас проверяют следователи, является падение дрона для перевозки контрабанды.
Представитель Министерства национальной обороны Януш Сеймей заявил, что неидентифицированный объект, упавший в Люблинском воеводстве, "не имеет никаких военных характеристик".
Информацию о падении объекта уже подтвердили полиция и Министерство внутренних дел и администрации.
Я могу подтвердить инцидент. В Майдан-Сельце был найден неопознанный предмет. После завершения расследования прокурор сможет предоставить информацию о предмете и что на самом деле произошло. Полиция на месте, пусть проводит свое расследование
По ее словам, пока трудно предсказать, сколько времени продлится осмотр предмета на месте.
Обломки летательного аппарата упали в селе Майдан-Селец, что в Томашовском уезде Люблинского воеводства в 500 метрах от жилых домов. В результате инцидента пострадавших нет.
Через Центр экстренного оповещения дежурный офицер районного управления полиции в Томашове Любельском получил сообщение об обнаружении обломков неопознанного летающего объекта в городе Майдан Селец
По данным правоохранителей, об инциденте сообщено всем службам и прокуратуре. Место обнаружения объекта сейчас охраняется.
Фрагменты разбитого объекта уже изъяты соответствующими службами. Прокуратура начала расследование инцидента.
Напомним
В ночь со вторника, 2 сентября на среду, 3 сентября воздушное пространство Польши дважды нарушали беспилотники. Их не сбили, поскольку было выяснено, что дроны не представляют опасности.
Польша призывает граждан покинуть Беларусь: названа причина06.09.25, 02:26 • 12334 просмотра