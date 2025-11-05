У Покровську критична ситуація: росіяни закріплюються на околицях - DeepState

ukenru
4 листопада, 18:53 • 13533 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 29254 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 25773 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 25840 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 26213 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 40557 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 37392 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19138 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18312 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15606 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Помер Гопічанд Хіндуджа – найбагатша людина Великої Британії4 листопада, 15:56 • 8350 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 20981 перегляди
Супутникові знімки зафіксували будівництво нового мосту між росією та Північною КореєюPhoto4 листопада, 17:28 • 5950 перегляди
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського4 листопада, 18:09 • 22922 перегляди
Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУPhotoVideo21:29 • 3020 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 40559 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 38927 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 37393 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 57920 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 55433 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Покровськ
Південна Корея
Китай
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 20991 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 35962 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 39344 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 34789 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 38756 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
The New York Times
Північний потік

У Покровську критична ситуація: росіяни закріплюються на околицях - DeepState

Київ • УНН

 • 1494 перегляди

Ворог накопичується в місті, облаштовуючи позиції та контролюючи логістику, що призводить до поступового поглинання населеного пункту. Ситуація критична, Мирноград відрізається від зовнішнього світу, його втрата буде найприкрішою.

У Покровську критична ситуація: росіяни закріплюються на околицях - DeepState

Ситуація в районі Покровська залишається критичною. російські війська продовжують накопичення сил у місті, поступово встановлюючи контроль над околицями, облаштовуючи позиції та налагоджуючи логістику для подальшого просування. Про це інформує УНН з посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.

Ситуація в районі Покровська. Ворог продовжує своє накопичення в місті, де здійснюється його постійна фіксація та ураження буквально по всьому населеному пункті. Одночасно з цим, йде поступове його поглинання, де кацапи вже здійснюють контроль над місцевістю, облаштовують позиції, мають місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування в місто

- йдеться у дописі.

За словами аналітиків, тривають як спроби зачистки, так і проста ліквідація ворога всіма наявними спроможностями, де ключову роль відіграють пілоти дронів.

ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістику04.11.25, 07:34 • 25049 переглядiв

Противник пробує також взяти під контроль місцевість між Покровськом та Гришиним, з одночасними спробами долізти в останнє. В цій місцевості активно тривають фізичні зачистки спеціальними групами, адже це ключова ділянка логістики в Покровськ.

Зеленський підтвердив участь до 30 спецпризначенців ГУР у Покровську, але сказав, що не знайомий із деталями03.11.25, 18:44 • 5780 переглядiв

"Однак це все не вирішує головної проблеми - блокування противника на південних околицях, щоб унеможливити просочування в місто. А виходячи з того, що кацап там вже облаштовує позиції і бере під контроль місцевість, ця можливість по суті втрачена", - пишуть аналітики проєкту.

В DeepState повідомили, що ситуація залишається критичною.

І якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від "зовнішнього" світу і його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там...

І якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від "зовнішнього" світу і його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там

- додали аналітики.

Нагадаємо

У вівторок, 4 листопада, Президент Зеленський відвідав українських військових на Покровському напрямку Донеччини, де тривають одні з найзапекліших боїв. Він нагородив найкращих бійців та наголосив на ключовій ролі безпілотників в обороні.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград