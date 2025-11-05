У Покровську критична ситуація: росіяни закріплюються на околицях - DeepState

Ситуація в районі Покровська залишається критичною. російські війська продовжують накопичення сил у місті, поступово встановлюючи контроль над околицями, облаштовуючи позиції та налагоджуючи логістику для подальшого просування. Про це інформує УНН з посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.

Ситуація в районі Покровська. Ворог продовжує своє накопичення в місті, де здійснюється його постійна фіксація та ураження буквально по всьому населеному пункті. Одночасно з цим, йде поступове його поглинання, де кацапи вже здійснюють контроль над місцевістю, облаштовують позиції, мають місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування в місто

За словами аналітиків, тривають як спроби зачистки, так і проста ліквідація ворога всіма наявними спроможностями, де ключову роль відіграють пілоти дронів.

Противник пробує також взяти під контроль місцевість між Покровськом та Гришиним, з одночасними спробами долізти в останнє. В цій місцевості активно тривають фізичні зачистки спеціальними групами, адже це ключова ділянка логістики в Покровськ.

"Однак це все не вирішує головної проблеми - блокування противника на південних околицях, щоб унеможливити просочування в місто. А виходячи з того, що кацап там вже облаштовує позиції і бере під контроль місцевість, ця можливість по суті втрачена", - пишуть аналітики проєкту.

В DeepState повідомили, що ситуація залишається критичною.

І якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від "зовнішнього" світу і його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там...

