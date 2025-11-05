В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState

ukenru
4 ноября, 18:53 • 13196 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 28184 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 25101 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 25204 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 25771 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 40184 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 37073 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19117 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18296 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15593 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Встреча путина и Трампа на саммите G20 в ЮАР не состоится, кремль объявил состав своей делегации без диктатораPhoto4 ноября, 15:36 • 11831 просмотра
Умер Гопичанд Хиндуджа – самый богатый человек Великобритании4 ноября, 15:56 • 7724 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 20547 просмотра
Спутниковые снимки зафиксировали строительство нового моста между Россией и Северной КореейPhoto4 ноября, 17:28 • 5252 просмотра
Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского4 ноября, 18:09 • 22337 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 40186 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 38655 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 37077 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 57668 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 55178 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Виктор Ляшко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Покровск
Южная Корея
Китай
Реклама
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 20584 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 35844 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 39231 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 34682 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 38656 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Нью-Йорк Таймс
Северный поток

В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Враг накапливается в городе, обустраивая позиции и контролируя логистику, что приводит к постепенному поглощению населенного пункта. Ситуация критическая, Мирноград отрезается от внешнего мира, его потеря будет самой досадной.

В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState

Ситуация в районе Покровска остается критической. российские войска продолжают накопление сил в городе, постепенно устанавливая контроль над окраинами, обустраивая позиции и налаживая логистику для дальнейшего продвижения. Об этом информирует УНН со ссылкой на мониторинговый проект DeepState.

Ситуация в районе Покровска. Враг продолжает свое накопление в городе, где осуществляется его постоянная фиксация и поражение буквально по всему населенному пункту. Одновременно с этим, идет постепенное его поглощение, где кацапы уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город

- говорится в сообщении.

По словам аналитиков, продолжаются как попытки зачистки, так и простая ликвидация врага всеми имеющимися возможностями, где ключевую роль играют пилоты дронов.

ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику04.11.25, 07:34 • 25033 просмотра

Противник пробует также взять под контроль местность между Покровском и Гришиным, с одновременными попытками долезть в последнее. В этой местности активно продолжаются физические зачистки специальными группами, ведь это ключевой участок логистики в Покровск.

Зеленский подтвердил участие до 30 спецназовцев ГУР в Покровске03.11.25, 18:44 • 5774 просмотра

"Однако это все не решает главной проблемы - блокирования противника на южных окраинах, чтобы исключить просачивание в город. А исходя из того, что кацап там уже обустраивает позиции и берет под контроль местность, эта возможность по сути утрачена", - пишут аналитики проекта.

В DeepState сообщили, что ситуация остается критической.

И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от "внешнего" мира и его потеря будет самой обидной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там...

И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от "внешнего" мира и его потеря будет самой обидной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там

- добавили аналитики.

Напомним

Во вторник, 4 ноября, Президент Зеленский посетил украинских военных на Покровском направлении Донецкой области, где продолжаются одни из самых ожесточенных боев. Он наградил лучших бойцов и отметил ключевую роль беспилотников в обороне.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград