В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState

Ситуация в районе Покровска остается критической. российские войска продолжают накопление сил в городе, постепенно устанавливая контроль над окраинами, обустраивая позиции и налаживая логистику для дальнейшего продвижения. Об этом информирует УНН со ссылкой на мониторинговый проект DeepState.

Ситуация в районе Покровска. Враг продолжает свое накопление в городе, где осуществляется его постоянная фиксация и поражение буквально по всему населенному пункту. Одновременно с этим, идет постепенное его поглощение, где кацапы уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город

По словам аналитиков, продолжаются как попытки зачистки, так и простая ликвидация врага всеми имеющимися возможностями, где ключевую роль играют пилоты дронов.

Противник пробует также взять под контроль местность между Покровском и Гришиным, с одновременными попытками долезть в последнее. В этой местности активно продолжаются физические зачистки специальными группами, ведь это ключевой участок логистики в Покровск.

"Однако это все не решает главной проблемы - блокирования противника на южных окраинах, чтобы исключить просачивание в город. А исходя из того, что кацап там уже обустраивает позиции и берет под контроль местность, эта возможность по сути утрачена", - пишут аналитики проекта.

В DeepState сообщили, что ситуация остается критической.

И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от "внешнего" мира и его потеря будет самой обидной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там...

