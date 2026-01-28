У Парижі невідомі розгромили галерею, де працює ймовірна донька путіна та написали на вітрині "F*ck putin"

Фото: Paris Match

У столиці Франції художня галерея Galerie L стала об’єктом нападу через роботу в ній 22–річної Єлизавети Кривоногих. Дівчину, яка відома в артсередовищі під псевдонімом Луїза Розова, численні журналістські розслідування називають позашлюбною донькою російського диктатора путіна. Про це повідомляє Paris Match, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався в ніч на 27 січня в 20-му окрузі Парижа. Невідомі пошкодили вітрини закладу та нанесли на фасад і сусідні будівлі графіті помаранчевою фарбою. Серед написів зафіксовані антиросійські гасла "Fuck Putin", "Смерть Путіну" та "Путін – вбивця".

Окрім нападів на адресу російського диктатора, на стінах виявили вимоги "Справедливості для Ель-Хасена". Цей заклик стосується 35-річного чоловіка, який за загадкових обставин помер у поліцейському відділку того ж округу в середині січня.

Діяльність Єлизавети Кривоногих у Франції

Єлизавета Кривоногих працює в Galerie L менеджером уже кілька місяців. Раніше розслідування українських та міжнародних ЗМІ підтвердили, що вона закінчила паризьку школу менеджменту в галузі культури (ICART). Галерея, де вона працевлаштована, спеціалізується на експериментальному мистецтві та виставляє роботи як російських, так і українських авторів.

Варто зазначити, що у грудні 2025 року українським журналістам вдалося особисто поспілкуватися з дівчиною біля цієї ж галереї. Тоді вона заявила, що "не має стосунку" до політики свого батька, проте відмовилася засудити агресію рф проти України. Наразі поліція Парижа встановлює осіб, причетних до вандалізму, та з’ясовує, чи був цей напад спланованою акцією проти родини російського лідера.

