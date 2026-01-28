$43.130.01
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 23089 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 20554 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 32537 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 22084 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 40628 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 22858 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17465 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 35317 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 27971 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
У Парижі невідомі розгромили галерею, де працює ймовірна донька путіна та написали на вітрині "F*ck putin"

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У Парижі невідомі розгромили художню галерею Galerie L, де працює 22-річна Єлизавета Кривоногих, яку ЗМІ називають позашлюбною донькою путіна. Вандали пошкодили вітрини та залишили антиросійські гасла, зокрема "F*ck Putin".

У Парижі невідомі розгромили галерею, де працює ймовірна донька путіна та написали на вітрині "F*ck putin"
Фото: Paris Match

У столиці Франції художня галерея Galerie L стала об’єктом нападу через роботу в ній 22–річної Єлизавети Кривоногих. Дівчину, яка відома в артсередовищі під псевдонімом Луїза Розова, численні журналістські розслідування називають позашлюбною донькою російського диктатора путіна. Про це повідомляє Paris Match, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався в ніч на 27 січня в 20-му окрузі Парижа. Невідомі пошкодили вітрини закладу та нанесли на фасад і сусідні будівлі графіті помаранчевою фарбою. Серед написів зафіксовані антиросійські гасла "Fuck Putin", "Смерть Путіну" та "Путін – вбивця".

путін призначає на високі посади своїх родичів - британська розвідка28.08.24, 12:51 • 14021 перегляд

Окрім нападів на адресу російського диктатора, на стінах виявили вимоги "Справедливості для Ель-Хасена". Цей заклик стосується 35-річного чоловіка, який за загадкових обставин помер у поліцейському відділку того ж округу в середині січня.

Діяльність Єлизавети Кривоногих у Франції

Єлизавета Кривоногих працює в Galerie L менеджером уже кілька місяців. Раніше розслідування українських та міжнародних ЗМІ підтвердили, що вона закінчила паризьку школу менеджменту в галузі культури (ICART). Галерея, де вона працевлаштована, спеціалізується на експериментальному мистецтві та виставляє роботи як російських, так і українських авторів.

Варто зазначити, що у грудні 2025 року українським журналістам вдалося особисто поспілкуватися з дівчиною біля цієї ж галереї. Тоді вона заявила, що "не має стосунку" до політики свого батька, проте відмовилася засудити агресію рф проти України. Наразі поліція Парижа встановлює осіб, причетних до вандалізму, та з’ясовує, чи був цей напад спланованою акцією проти родини російського лідера.

путін у 73 роки мріє про безсмертя та розширює державні програми довголіття - Le Monde07.10.25, 16:33 • 14090 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Париж
Франція
Україна