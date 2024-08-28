путін призначає на високі посади своїх родичів - британська розвідка

володимир путін призначив свою племінницю Анну Цивілеву на посаду державного секретаря російського міністерства оборони. Про це пише Міноборони Британії, передає УНН.

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Як зазначає британська розвідка, 17 серпня російські ЗМІ повідомили, що путін підвищив дочку свого двоюрідного брата анну цивілеву до посади державного секретаря міністерства оборони.

Раніше цивільова була призначена заступником міністра оборони. На посаді державного секретаря вона вища за звичайного заступника міністра оборони і відповідає за відносини відомства із законодавчим органом та іншими державними органами, йдеться у повідомленні.

У 2023 році вона стала головою державного фонду підтримки учасників "Захисники Вітчизни", який займався організацією добровільних пожертвувань на підтримку війни в Україні.

У британскій розвідці зауважують, що цивільова одружена з міністром енергетики росії сергієм цивілевим.

Початкове призначення цивільової в червні викликало приглушену критику з боку російської преси за кумівство, що стало випробуванням навіть для російської терпимості до корупційної практики. Існує реальна можливість того, що її подальше підвищення свідчить про зростання замкнутості російської еліти,