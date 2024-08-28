путин назначает на высокие должности своих родственников - британская разведка

владимир путин назначил свою племянницу анну цивилеву на должность государственного секретаря российского министерства обороны. Об этом пишет Минобороны Британии, передает УНН.

Детали

Как отмечает британская разведка, 17 августа российские СМИ сообщили, что путин повысил дочь своего двоюродного брата анну цивилеву до должности государственного секретаря министерства обороны.

Ранее гражданская была назначена заместителем министра обороны. На должности государственного секретаря она выше обычного заместителя министра обороны и отвечает за отношения ведомства с законодательным органом и другими государственными органами, говорится в сообщении.

В 2023 году она стала главой государственного фонда поддержки участников "Защитники Отечества", который занимался организацией добровольных пожертвований в поддержку войны в Украине.

В британской разведке отмечают, что гражданская замужем за министром энергетики россии сергеем цивилевым.

Первоначальное назначение гражданской в июне вызвало приглушенную критику со стороны российской прессы за кумовство, что стало испытанием даже для российской терпимости к коррупционной практике. Существует реальная возможность того, что ее дальнейшее повышение свидетельствует о росте замкнутости российской элиты, - говорится в сообщении.

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