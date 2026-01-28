В Париже неизвестные разгромили галерею, где работает предполагаемая дочь путина, и написали на витрине "F*ck putin"

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 13574 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 23011 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 20505 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 32473 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 22050 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 40590 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 22851 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17462 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 35290 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27965 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.1м/с
90%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 26044 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный27 января, 15:33 • 15666 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 18988 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 11010 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 10783 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 32483 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 26094 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 40595 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 42528 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 35296 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петр Павел
Кир Стармер
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Львов
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 10811 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 11037 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 19015 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 25240 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 32992 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Отопление

В Париже неизвестные разгромили галерею, где работает предполагаемая дочь путина, и написали на витрине "F*ck putin"

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Париже неизвестные разгромили художественную галерею Galerie L, где работает 22-летняя Елизавета Кривоногих, которую СМИ называют внебрачной дочерью путина. Вандалы повредили витрины и оставили антироссийские лозунги, в частности "F*ck Putin".

В Париже неизвестные разгромили галерею, где работает предполагаемая дочь путина, и написали на витрине "F*ck putin"
Фото: Paris Match

В столице Франции художественная галерея Galerie L стала объектом нападения из-за работы в ней 22-летней Елизаветы Кривоногих. Девушку, которая известна в арт-среде под псевдонимом Луиза Розова, многочисленные журналистские расследования называют внебрачной дочерью российского диктатора Путина. Об этом сообщает Paris Match, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в ночь на 27 января в 20-м округе Парижа. Неизвестные повредили витрины заведения и нанесли на фасад и соседние здания граффити оранжевой краской. Среди надписей зафиксированы антироссийские лозунги "Fuck Putin", "Смерть Путину" и "Путин – убийца".

путин назначает на высокие должности своих родственников - британская разведка28.08.24, 12:51 • 14021 просмотр

Помимо нападок в адрес российского диктатора, на стенах обнаружили требования "Справедливости для Эль-Хасена". Этот призыв касается 35-летнего мужчины, который при загадочных обстоятельствах умер в полицейском участке того же округа в середине января.

Деятельность Елизаветы Кривоногих во Франции

Елизавета Кривоногих работает в Galerie L менеджером уже несколько месяцев. Ранее расследования украинских и международных СМИ подтвердили, что она окончила парижскую школу менеджмента в области культуры (ICART). Галерея, где она трудоустроена, специализируется на экспериментальном искусстве и выставляет работы как российских, так и украинских авторов.

Стоит отметить, что в декабре 2025 года украинским журналистам удалось лично пообщаться с девушкой возле этой же галереи. Тогда она заявила, что "не имеет отношения" к политике своего отца, однако отказалась осудить агрессию РФ против Украины. Сейчас полиция Парижа устанавливает лиц, причастных к вандализму, и выясняет, было ли это нападение спланированной акцией против семьи российского лидера.

Путин в 73 года мечтает о бессмертии и расширяет государственные программы долголетия - Le Monde07.10.25, 16:33 • 14090 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Париж
Франция
Украина