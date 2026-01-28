Фото: Paris Match

В столице Франции художественная галерея Galerie L стала объектом нападения из-за работы в ней 22-летней Елизаветы Кривоногих. Девушку, которая известна в арт-среде под псевдонимом Луиза Розова, многочисленные журналистские расследования называют внебрачной дочерью российского диктатора Путина. Об этом сообщает Paris Match, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в ночь на 27 января в 20-м округе Парижа. Неизвестные повредили витрины заведения и нанесли на фасад и соседние здания граффити оранжевой краской. Среди надписей зафиксированы антироссийские лозунги "Fuck Putin", "Смерть Путину" и "Путин – убийца".

путин назначает на высокие должности своих родственников - британская разведка

Помимо нападок в адрес российского диктатора, на стенах обнаружили требования "Справедливости для Эль-Хасена". Этот призыв касается 35-летнего мужчины, который при загадочных обстоятельствах умер в полицейском участке того же округа в середине января.

Деятельность Елизаветы Кривоногих во Франции

Елизавета Кривоногих работает в Galerie L менеджером уже несколько месяцев. Ранее расследования украинских и международных СМИ подтвердили, что она окончила парижскую школу менеджмента в области культуры (ICART). Галерея, где она трудоустроена, специализируется на экспериментальном искусстве и выставляет работы как российских, так и украинских авторов.

Стоит отметить, что в декабре 2025 года украинским журналистам удалось лично пообщаться с девушкой возле этой же галереи. Тогда она заявила, что "не имеет отношения" к политике своего отца, однако отказалась осудить агрессию РФ против Украины. Сейчас полиция Парижа устанавливает лиц, причастных к вандализму, и выясняет, было ли это нападение спланированной акцией против семьи российского лидера.

Путин в 73 года мечтает о бессмертии и расширяет государственные программы долголетия - Le Monde