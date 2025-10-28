У Німеччині суд відхилив апеляцію росіянина, який убив двох українських військових
Київ • УНН
Федеральний суд Німеччини підтвердив довічний вирок громадянину Росії за вбивство двох українських солдатів під час їхньої реабілітації в Баварії. Рішення суду є остаточним та обов'язковим до виконання.
Федеральний суд Німеччини залишив у силі вирок громадянину росії, який убив двох українських військових під час їхньої реабілітації в Баварії. Про це повідомляє суд Мюнхена, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що 7 березня 2025 року суд присяжних Регіонального суду Мюнхена II засудив 58-річного Юрія Й., громадянина росії, до довічного ув'язнення за двома пунктами звинувачення у вбивстві двох українських солдатів, які перебували в Мурнау (Баварія) на лікуванні та реабілітації.
Суд був переконаний, що підсудний вбив двох українців на краю парковки торгівельного центру, використовуючи вуличний ніж, який він спеціально для цієї мети приніс зі своєї квартири. Суд визнав вину підсудного особливо тяжкою.
Підсудний подав апеляцію на вирок. Федеральний суд відхилив цю апеляцію як необґрунтовану рішенням від 16 жовтня 2025 року.
Мюнхенська прокуратура, Центральне управління з боротьби з екстремізмом та тероризмом не оскаржувала вирок.
Таким чином, рішення є остаточним та обов'язковим до виконання.
Нагадаємо
В Ірландії заарештовано сомалійця за підозрою у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка. Неповнолітній обвинувачений постане перед Судом у справах дітей 21 жовтня.