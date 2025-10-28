В Германии суд отклонил апелляцию россиянина, убившего двух украинских военных

$42.070.07
16:50 • 28657 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
14:36 • 23361 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 28969 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
28 октября, 09:42 • 53047 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
28 октября, 09:30 • 33777 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 25674 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
28 октября, 09:16 • 21409 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
28 октября, 08:00 • 16736 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 52735 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31758 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Популярные новости
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 47181 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32 • 23916 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 35628 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 17709 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 20310 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет16:50 • 28642 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 35752 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 47306 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 52729 просмотра
УНН Lite
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto18:29 • 5322 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto17:10 • 10930 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 20418 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 17820 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 42476 просмотра
В Германии суд отклонил апелляцию россиянина, убившего двух украинских военных

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Федеральный суд Германии подтвердил пожизненный приговор гражданину россии за убийство двух украинских солдат во время их реабилитации в Баварии. Решение суда является окончательным и обязательным к исполнению.

В Германии суд отклонил апелляцию россиянина, убившего двух украинских военных

Федеральный суд Германии оставил в силе приговор гражданину россии, который убил двух украинских военных во время их реабилитации в Баварии. Об этом сообщает суд Мюнхена, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что 7 марта 2025 года суд присяжных Регионального суда Мюнхена II приговорил 58-летнего Юрия Й., гражданина россии, к пожизненному заключению по двум пунктам обвинения в убийстве двух украинских солдат, которые находились в Мурнау (Бавария) на лечении и реабилитации.

Суд был убежден, что подсудимый убил двух украинцев на краю парковки торгового центра, используя уличный нож, который он специально для этой цели принес из своей квартиры. Суд признал вину подсудимого особо тяжкой.

Подсудимый подал апелляцию на приговор. Федеральный суд отклонил эту апелляцию как необоснованную решением от 16 октября 2025 года.

Мюнхенская прокуратура, Центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом не оспаривала приговор.

Таким образом, решение является окончательным и обязательным к исполнению.

Напомним

В Ирландии арестован сомалиец по подозрению в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давиденко. Несовершеннолетний обвиняемый предстанет перед Судом по делам детей 21 октября.

Ольга Розгон

Новости МираНаши за границей
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Мюнхен
Германия