В Германии суд отклонил апелляцию россиянина, убившего двух украинских военных

Федеральный суд Германии оставил в силе приговор гражданину россии, который убил двух украинских военных во время их реабилитации в Баварии. Об этом сообщает суд Мюнхена, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что 7 марта 2025 года суд присяжных Регионального суда Мюнхена II приговорил 58-летнего Юрия Й., гражданина россии, к пожизненному заключению по двум пунктам обвинения в убийстве двух украинских солдат, которые находились в Мурнау (Бавария) на лечении и реабилитации.

Суд был убежден, что подсудимый убил двух украинцев на краю парковки торгового центра, используя уличный нож, который он специально для этой цели принес из своей квартиры. Суд признал вину подсудимого особо тяжкой.

Подсудимый подал апелляцию на приговор. Федеральный суд отклонил эту апелляцию как необоснованную решением от 16 октября 2025 года.

Мюнхенская прокуратура, Центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом не оспаривала приговор.

Таким образом, решение является окончательным и обязательным к исполнению.

Напомним

