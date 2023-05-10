У МЗС Японії підтвердили переговори про відкриття офісу НАТО: "війна в Україні робить світ менш стабільним"

Деталі

Японія веде переговори про відкриття офісу зв'язку НАТО, першого в своєму роді в Азії, заявив CNN міністр закордонних справ країни Йосімаса Хаясі, зазначивши, що вторгнення росії в Україну зробило світ менш стабільним. Він підкреслив, що вторгнення росії в Україну минулого року - це подія, що привела до наслідків далеко за межами Європи. Вона змусила Японію переосмислити регіональну безпеку.

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"Ми вже ведемо обговорення, але жодні деталі ще не визначені", - заявив міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі в середу.

"Причина, чому ми обговорюємо це, полягає в тому, що після агресії росії в Україні світ став більш нестабільним. Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується лише питанням Східної Європи, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихоокеанському регіоні. Ось чому співпраця між нами в Східній Азії і НАТО стає ... дедалі важливішою", - сказав міністр закордонних справ Японії.

Він додав, що Японія не є договірним членом НАТО, що означає Організацію Північноатлантичного договору, але цей крок надсилає сигнал про те, що азійсько-тихоокеанські партнери блоку "взаємодіють з НАТО в дуже стабільний спосіб". Відкриття офісу зв'язку НАТО в Японії стане значним кроком для західного альянсу на тлі поглиблення геополітичних розломів і, ймовірно, викличе критику з боку китайського уряду, який раніше застерігав проти такого кроку, вказує телеканал.

НАТО має подібні офіси зв'язку в інших місцях, в тому числі в Україні і Австрії. Офіс зв'язку в Японії дасть змогу обговорювати з партнерами НАТО, такими як Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія, геополітичні виклики, нові і проривні технології і кіберзагрози, повідомила минулого тижня газета Nikkei.

Вторгнення росії в Україну прокотилося Європою і змусило позаблокові Фінляндію і Швецію відмовитися від свого нейтралітету і шукати захисту в НАТО, а Фінляндія офіційно приєдналася до блоку минулого місяця. Війна також змусила такі країни як Японія і Південна Корея зблизитися зі своїми західними партнерами і виступити єдиним фронтом проти загроз, що виникають ближче до їхніх домівок.

Виступаючи в середу на CNN, Хаясі назвав регіональне середовище безпеки Японії "суворим і складним", додавши, що, окрім посилення російської агресії, Токіо також протистоїть ядерній Північній Кореї і Китаю. На тлі зростаючої регіональної напруженості Хаясі заявив, що потенційне відкриття офісу не спрямоване на конкретні країни.

"Це не має на меті... надіслати певний сигнал", - сказав Хаясі.

За словами міністра, Японії та іншим країнам все ще необхідно співпрацювати з Китаєм у вирішенні більш масштабних питань, таких як зміна клімату та Covid-19, і Токіо прагне "конструктивних і стабільних відносин" з Пекіном.

Доповнення

Китай нарощує свої військово-морські і військово-повітряні сили в прилеглих до Японії районах, претендуючи на острови Сенкаку, безлюдний ланцюг островів у Східно-Китайському морі, що контролюються Японією, як на свою суверенну територію. На тлі зростаючих суперечностей Японія нещодавно оголосила про плани найбільшого з часів Другої світової війни нарощування військового потенціалу.

Напруженість у відносинах між Японією і росією також зростає в останні місяці, частково через російські військові навчання у водах між двома країнами і спільне китайсько-російське військово-морське патрулювання в західній частині Тихого океану поблизу Японії.

У квітні російські військові кораблі провели протичовнові навчання в Японському морі, також відомому як Східне море, а в березні російські ракетні катери запустили крилаті ракети по макетній цілі в тих же водах. А після того, як у березні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда здійснив несподіваний візит до України, два російські стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, понад сім годин літали над водами біля японського узбережжя, повідомляє Reuters.

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Китай раніше застерігав проти розширення НАТО в Азії і гнівно відреагував на попередні повідомлення про можливе відкриття офісу в Японії.

"Азія - перспективний регіон для співпраці та розсадник мирного розвитку. Вона не повинна бути майданчиком для тих, хто прагне геополітичної боротьби, - заявила минулого тижня на брифінгу речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. - Просування НАТО на схід і втручання в справи Азійсько-Тихоокеанського регіону безумовно підірве регіональний мир і стабільність".

Хоча Пекін заявляє про свою неупередженість у війні в Україні і відсутність заздалегідь відомостей про наміри росії, він відмовився засудити дії москви. Натомість, він повторює тези кремля, звинувачуючи НАТО у провокуванні конфлікту, що ще більше погіршує відносини як з Європою, так і зі США.

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А в березні високопосадовці МЗС Китаю і впливові видання Комуністичної партії звинуватили Сполучені Штати в прагненні створити блок на кшталт НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, а один з чиновників попередив про "немислимі" наслідки.

У середу Хаясі применшив занепокоєння, що відкриття офісу НАТО в Токіо може ще більше розпалити напруженість, заявивши: "Я не думаю, що це так".

Країна має пацифістську конституцію з часів Другої світової війни - що, на його думку, відображено в цьому кроці.

"Ми нікого не ображаємо, ми захищаємо себе від будь-якого втручання і занепокоєння, а в деяких випадках і погроз", - сказав він.

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