Російські кораблі помічені в протоці біля Японії, можуть перевозити війська в Україну - Kyodo
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У середу на північному сході Японії було помічено чотири російські військові кораблі, які пливли через протоку на північному сході Японії, ймовірно, перевозячи війська та бойові машини в Україну, повідомляє Міністерство оборони Японії, на заяву якого посилається Kyodo, пише УНН.
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Було підтверджено, що чотири російські танкодесантні кораблі пройшли через протоку Цугару між головним островом Японії Хонсю і його найпівнічнішим головним островом Хоккайдо з Тихого океану в Японське море.
Є і фото, зроблене 16 березня 2022 року, десантного корабля ВМС Росії з транспортними засобами на палубі. Фото надане Об'єднаним штабом Сил самооборони Японії.
Японські морські сили самооборони вперше помітили два російські десантні кораблі приблизно в 70 кілометрах на схід на північний схід від Сіріядзакі, префектура Аоморі, близько 20:00 у вівторок. Ще два приблизно в 220 км на схід-північний схід від Сіріядзакі, близько 7 години ранку у середу.
Потім чотири судна увійшли в протоку Цугару, приблизно в 700 км на схід від Владивостока на далекому сході Росії.
Доповнення
У рф відбувається прихована мобілізація, повідомив в телеефірі нардеп з оборонного комітету ВР Федір Веніславський.