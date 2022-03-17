Российские корабли замечены в проливе возле Японии, могут перевозить войска в Украину - Kyodo
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В среду на северо-востоке Японии было замечено четыре российских военных корабля, которые плыли через пролив на северо-востоке Японии, вероятно, перевозя войска и боевые машины в Украину, сообщает Министерство обороны Японии, на заявление которого ссылается Kyodo, пишет УНН.
Детали
Было подтверждено, что четыре российские танкодесантных корабля прошли через пролив Цугару между главным островом Японии Хонсю и его самым северным главным островом Хоккайдо из Тихого океана в Японское море.
Есть и фото, сделанное 16 марта 2022 года, десантного корабля ВМС России с транспортными средствами на палубе. Фото предоставлено Объединенным штабом Сил самообороны Японии.
Морские силы самообороны Японии впервые обнаружили два российских танкодесантных корабля примерно в 70 км к востоку-северо-востоку от Сириязаки, префектура Аомори, около 20:00 во вторник, и два других примерно в 220 км к востоку-северо-востоку от Сириязаки, около 7 утра в среду.
Затем четыре судна вошли в пролив Цугару, примерно в 700 км к востоку от Владивостока на Дальнем Востоке России.
Дополнение
В рф происходит скрытая мобилизация, сообщил в телеэфире нардеп из оборонного комитета ВР Федор Вениславский.