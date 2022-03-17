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Российские корабли замечены в проливе возле Японии, могут перевозить войска в Украину - Kyodo

Российские корабли замечены в проливе возле Японии, могут перевозить войска в Украину - Kyodo

Киев • УНН

 • 221873 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В среду на северо-востоке Японии было замечено четыре российских военных корабля, которые плыли через пролив на северо-востоке Японии, вероятно, перевозя войска и боевые машины в Украину, сообщает Министерство обороны Японии, на заявление которого ссылается Kyodo, пишет УНН.

Детали

Было подтверждено, что четыре российские танкодесантных корабля прошли через пролив Цугару между главным островом Японии Хонсю и его самым северным главным островом Хоккайдо из Тихого океана в Японское море.

Есть и фото, сделанное 16 марта 2022 года, десантного корабля ВМС России с транспортными средствами на палубе. Фото предоставлено Объединенным штабом Сил самообороны Японии.

Морские силы самообороны Японии впервые обнаружили два российских танкодесантных корабля примерно в 70 км к востоку-северо-востоку от Сириязаки, префектура Аомори, около 20:00 во вторник, и два других примерно в 220 км к востоку-северо-востоку от Сириязаки, около 7 утра в среду.

Затем четыре судна вошли в пролив Цугару, примерно в 700 км к востоку от Владивостока на Дальнем Востоке России.

Дополнение

В рф происходит скрытая мобилизация, сообщил в телеэфире нардеп из оборонного комитета ВР Федор Вениславский.

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