Российские корабли замечены в проливе возле Японии, могут перевозить войска в Украину - Kyodo

Детали

Было подтверждено, что четыре российские танкодесантных корабля прошли через пролив Цугару между главным островом Японии Хонсю и его самым северным главным островом Хоккайдо из Тихого океана в Японское море.

Есть и фото, сделанное 16 марта 2022 года, десантного корабля ВМС России с транспортными средствами на палубе. Фото предоставлено Объединенным штабом Сил самообороны Японии.

Морские силы самообороны Японии впервые обнаружили два российских танкодесантных корабля примерно в 70 км к востоку-северо-востоку от Сириязаки, префектура Аомори, около 20:00 во вторник, и два других примерно в 220 км к востоку-северо-востоку от Сириязаки, около 7 утра в среду.

Затем четыре судна вошли в пролив Цугару, примерно в 700 км к востоку от Владивостока на Дальнем Востоке России.

Дополнение

В рф происходит скрытая мобилизация, сообщил в телеэфире нардеп из оборонного комитета ВР Федор Вениславский.