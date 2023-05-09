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Столтенберг: всі союзники по НАТО підтримують вступ України до Альянсу

Столтенберг: всі союзники по НАТО підтримують вступ України до Альянсу

Київ • УНН

 • 1799802 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Всі союзники по НАТО згодні з тим, що Україна стане членом альянсу. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Washington Post, пише УНН.

Цитата

"Всі союзники по НАТО згодні з тим, що Україна стане членом альянсу. Усі союзники погоджуються, що Україна має право обирати власний шлях, що вирішувати не москві, а Києву.

І по-третє, усі союзники погоджуються, що двері НАТО залишаються відкритими. Тоді питання в тому - коли, і я не можу дати вам відповіді щодо цього", - сказав Столтенберг.

Деталі

Генсек НАТО зазначив, що Альянс зараз працює над тим, щоб допомогти Україні перейти від обладнання, доктрин і стандартів радянської епохи до доктрин і стандартів НАТО.

Також, Альянс наразі намагається зробити Збройні сили України сумісними з силами НАТО, а також допомогти країні у подальшому реформуванні та модернізації інститутів оборони та безпеки.

"Нагальне завдання зараз полягає в тому, щоб Україна переважала як суверенна, незалежна держава, тому що, якщо Україна не переможе, то немає подальшого питання для обговорення взагалі", - наголосив Столтенберг.

Крім цього, він зауважив, що НАТО має принципово два завдання у війні. Перше - це підтримка України, а друге - запобігання ескалації.

"Ми запобігаємо ескалації, абсолютно чітко даючи зрозуміти, що ми не є стороною конфлікту, і збільшуючи військову присутність у східній частині Альянсу", - сказав Генсек Альянсу.

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