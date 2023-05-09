У Румунії стартували навчання Сил спецоперацій Junction Strike 2023
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Румунії розпочалися масштабні навчання Сил спеціальних операцій Junction Strike 2023 (JUST 23), у яких задіяно понад 500 румунських солдатів і близько 100 наземних, повітряних і морських технічних засобів. У тренуваннях також візьмуть участь близько 100 іноземних військовослужбовців з країн-союзників, повідомили у Міністерстві національної оборони країни, пише УНН.
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Основна мета комплексних навчань – сертифікація трьох об’єктів спроможності НАТО – морської групи Сил спеціальних операцій, сухопутної групи Сил спеціального призначення та вертольотного повітряного загону спеціального призначення. Навчання на тактичному та оперативному рівні забезпечують організаційні умови для виконання найбільш реалістичних тренувань, заснованих на фіктивному сценарії, у багатонаціональному та міжінституційному форматі.
Окрім понад 500 румунських солдатів на близько 100 наземних, повітряних і морських технічних засобах тренуватимуться та здійснюватимуть дії з керівництва та координації сил приблизно 100 іноземних військовослужбовців з Болгарії, Польщі, Португалії, Іспанії та Сполучених Штатів Америки. Військовослужбовці з Грузії, Йорданії та Республіки Молдови братимуть участь як спостерігачі.
Навчання Junction Strike 2023 (JUST 23) триватимуть до 18 травня на тренувальних базах румунської армії та в районах міст Бабадаг, Бакеу, Кампія Турзій, Констанца, Чинку, Деда, Мангалія, Марачінень, Михайло Когелнічану, Рестоліца, Регін, Тиргу-Муреш, Тулча та Унгени.
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«Ця важлива багатонаціональна навчальна діяльність має на меті розвиток оперативної сумісності між структурами-учасниками шляхом планування та виконання спільних місій та операцій, специфічних для сил спеціальних операцій, узгодження робочих процедур у багатонаціональному середовищі, усі з яких спрямовані на сприяння регіональній безпеці, особливо в район Чорного моря», – зазначили у міністерстві.
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