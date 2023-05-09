В Румынии стартовали учения Сил спецопераций Junction Strike 2023

Детали

Основная цель комплексных учений – сертификация трех объектов способности НАТО – морской группы Сил специальных операций, сухопутной группы Сил специального назначения и вертолетного воздушного отряда специального назначения. Учения на тактическом и оперативном уровне обеспечивают организационные условия для выполнения наиболее реалистичных тренировок, основанных на фиктивном сценарии, в многонациональном и межинституциональном формате.

Кроме более 500 румынских солдат на около 100 наземных, воздушных и морских технических средствах будут тренироваться и осуществлять действия по руководству и координации сил примерно 100 иностранных военнослужащих из Болгарии, Польши, Португалии, Испании и Соединенных Штатов Америки. Военнослужащие из Грузии, Иордании и Республики Молдова будут участвовать в качестве наблюдателей.

Учения Junction Strike 2023 (JUST 23) продлятся до 18 мая на тренировочных базах румынской армии и в районах городов Бабадаг, Бакеу, Кампия Турзий, Констанца, Чинку, Деда, Мангалия, Марачинень, Михаил Когелничану, Рестолица, Регин, Тыргу-Муреш, Тулча и Унгены.

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«Эта важная многонациональная учебная деятельность имеет целью развитие оперативной совместимости между структурами-участниками путем планирования и выполнения совместных миссий и операций, специфических для сил специальных операций, согласование рабочих процедур в многонациональной среде, все из которых направлены на содействие региональной безопасности, особенно в район Черного моря», – отметили в министерстве.

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