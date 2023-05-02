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У Польщі стартували наймасштабніші військові навчання року за участю НАТО

У Польщі стартували наймасштабніші військові навчання року за участю НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня УНН. У Польщі стартували наймасштабніші військові навчання року під кодовою назвою "Anakonda 23" за участю країн НАТО та їх союзників. Про це пише УНН з посиланням на TVN24.

Цитата

"У рамках найбільших цьогорічних навчань із залученням військ під кодовою назвою "Anakonda 23" з 2 по 26 травня цього року солдати та військова техніка Збройних сил Польщі та союзних армій рухатимуться дорогами більшості воєводств Польщі", – повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Деталі

"Anaconda 23" - це найбільші навчання Збройних сил Польщі. Вони тісно координуються з американськими навчаннями "Defender 23" і шведськими "Aurora 23" в рамках навчань союзників уздовж східного флангу НАТО.

Як повідомляється, підготовка до цих навчань почалася ще в 2021 році, але повномасштабна агресія росії проти України в лютому 2022 року поставила перед партнерами по коаліції нові виклики, а отже, вимушені зміни в концепції маневрів.

Цього року "Anaconda" складається з чотирьох частин: студійних військових навчань на стратегічному та оперативному рівні, комбінованих військових навчань, командно-штабних навчань з використанням комп’ютера та експериментальних навчань.

У них візьмуть участь понад 12 тисяч польських військових і кілька сотень з країн НАТО та партнерів: США, Румунії, Словенії, Швеції, Франції, Литви, Латвії, Естонії та Туреччини. Особливу увагу буде приділено проведенню операцій союзників у регіоні Балтійського моря.

Навчання в рамках активної частини проводитиметься на польських полігонах – Дравско-Поморське, Ожиш, Устка та Нова Деба, а також, за кордоном, у Швеції, Литві, Латвії та Естонії. Серед озброєння, яке використовується під час навчань, будуть зокрема Танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley, гаубиці K9 Thunder і AHS Krab і реактивні установки Langusta.

Нагадаємо

Фінляндія веде переговори з США щодо розміщення американських військових баз на своїй території.

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