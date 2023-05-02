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Фінляндія веде переговори з США щодо розміщення американських військових баз на своїй території

Фінляндія веде переговори з США щодо розміщення американських військових баз на своїй території

Київ • УНН

 • 344865 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Фінляндія веде переговори щодо угоди, яка дозволить США безперешкодно використовувати фінську землю задля розміщення на ній власних військових баз. Про це пише УНН з посиланням на Helsingin Sanomat.

Деталі

Між Фінляндією та США ведуться переговори щодо угоди про двостороннє оборонне співробітництво.

Якщо така угода буде реалізована, вона дозволить збройним силам США використовувати фінську землю та бази для навчання та зберігання матеріалів.

Представник Міністерства закордонних Фінляндії Мікаель Антелл каже, що угода забезпечує постійну співпрацю зі Сполученими Штатами в усіх безпекових ситуаціях, а також у короткий термін.

"Угода DCA дозволяє військам входити в країну, залишатися на землі, здійснювати попереднє зберігання матеріалів та можливі інвестиції в інфраструктуру за рахунок коштів, наданих Конгресом США Пентагону", - додав Антелл.

При цьому повідомляється, що розміщення ядерної зброї не є предметом обговорення.

Також Антелл зазначив, що сторони визначають сфери, в яких може бути зосереджена співпраця.

"Поки рано говорити про це, але теоретично це може бути, наприклад, зала технічного обслуговування винищувачів F-35 [у Фінляндії – Ред.]. На практиці те, що колективно вважається необхідним. Угода також визначає об’єкти та сфери, на яких буде зосереджена співпраця. В основному це військові райони та гарнізони. В принципі, їх може бути більше, ніж один, але дискусії з цього приводу все ще відкриті", — каже Антелл.

За даними джерела, переговори на офіційному рівні між Фінляндією та США триватимуть до наступного року, після чого проект угоди буде передано на розгляд парламенту.

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