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В Польше стартовали самые масштабные военные учения года с участием НАТО

В Польше стартовали самые масштабные военные учения года с участием НАТО

Киев • УНН

 • 506021 просмотра

КИЕВ. 2 мая УНН. В Польше стартовали самые масштабные военные учения года под кодовым названием "Anakonda 23" с участием стран НАТО и их союзников. Об этом пишет УНН со ссылкой на TVN24.

Цитата

"В рамках крупнейших в этом году учений с привлечением войск под кодовым названием "Anakonda 23" со 2 по 26 мая этого года солдаты и военная техника Вооруженных сил Польши и союзных армий будут двигаться по дорогам большинства воеводств Польши", – сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Детали

"Anaconda 23" - это крупнейшие учения Вооруженных сил Польши. Они тесно координируются с американскими учениями "Defender 23" и шведскими "Aurora 23" в рамках учений союзников вдоль восточного фланга НАТО.

Как сообщается, подготовка к этим учениям началась еще в 2021 году, но полномасштабная агрессия россии против Украины в феврале 2022 года поставила перед партнерами по коалиции новые вызовы, а следовательно, вынужденные изменения в концепции маневров.

В этом году "Anaconda" состоит из четырех частей: студийных военных учений на стратегическом и оперативном уровне, комбинированных военных учений, командно-штабных учений с использованием компьютера и экспериментальных учений.

В них примут участие более 12 тысяч польских военных и несколько сотен из стран НАТО и партнеров: США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Турции. Особое внимание будет уделено проведению операций союзников в регионе Балтийского моря.

Учения в рамках активной части будут проводиться на польских полигонах – Дравско-Поморское, Ожиш, Устка и Нова Деба, а также, за рубежом, в Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. Среди вооружения, которое используется во время учений, будут в частности Танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley, гаубицы K9 Thunder и AHS Krab и реактивные установки Langusta.

Напомним

Финляндия ведет переговоры с США по размещению американских военных баз на своей территории.

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