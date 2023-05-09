Столтенберг: все союзники по НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Washington Post, пишет УНН.
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"Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники соглашаются, что Украина имеет право выбирать собственный путь, что решать не москве, а Киеву.
И в-третьих, все союзники соглашаются, что двери НАТО остаются открытыми. Тогда вопрос в том - когда, и я не могу дать вам ответа на этот счет", - сказал Столтенберг.
Детали
Генсек НАТО отметил, что Альянс сейчас работает над тем, чтобы помочь Украине перейти от оборудования, доктрин и стандартов советской эпохи к доктринам и стандартам НАТО.
Также, Альянс сейчас пытается сделать Вооруженные силы Украины совместимыми с силами НАТО, а также помочь стране в дальнейшем реформировании и модернизации институтов обороны и безопасности.
"Насущная задача сейчас заключается в том, чтобы Украина преобладала как суверенное, независимое государство, потому что, если Украина не победит, то нет дальнейшего вопроса для обсуждения вообще", - подчеркнул Столтенберг.
Кроме этого, он отметил, что НАТО имеет принципиально две задачи в войне. Первая - это поддержка Украины, а вторая - предотвращение эскалации.
"Мы предотвращаем эскалацию, абсолютно четко давая понять, что мы не являемся стороной конфликта, и увеличивая военное присутствие в восточной части Альянса", - сказал Генсек Альянса.
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