ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній, які допомагають російській військовій машині: в Пекіні відповіли
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Китай виступає проти будь-яких заходів, які використовують китайсько-російські відносини як привід для заподіяння шкоди торговельній співпраці, заявило в понеділок міністерство закордонних справ Китаю, передає УНН.
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У відповідь на запропоновані Європейським Союзом санкції щодо китайських компаній у зв'язку зі звинуваченнями їх у пособництві військовій машині росії офіційний представник міністерства Ван Веньбінь заявив, що якщо ці санкції набудуть чинності, Китай вживе рішучих заходів для захисту своїх інтересів.
"Китай виступає проти дій, які використовують китайсько-російську співпрацю як привід для введення незаконних санкцій або юрисдикції довгих рук проти Китаю", - заявив Ван.
Що передувало
Європейський союз запропонував запровадити санкції проти китайських компаній, які звинувачуються у продажу обладнання, яке може бути використане у зброї для підтримки російської військової машини, повідомила в неділю газета Financial Times.
Сім китайських компаній було включено до нового пакету санкцій, який обговорюватиметься державами-членами ЄС цього тижня, йдеться у повідомленні з посиланням на копію списку санкцій, з якою ознайомилося FT.
За даними FT, до списку санкцій включено дві компанії з материкового Китаю, а також п'ять із Гонконгу.
ЄС прийняв 10 пакетів санкцій проти російських громадян та компаній, створивши економічні труднощі та ускладнивши фінансування війни.