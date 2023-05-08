ЕС планирует ввести санкции против китайских компаний, которые помогают российской военной машине: в Пекине ответили
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Китай выступает против любых мер, которые используют китайско-российские отношения как предлог для причинения вреда торговому сотрудничеству, заявило в понедельник министерство иностранных дел Китая, передает УНН.
Детали
В ответ на предложенные Европейским Союзом санкции в отношении китайских компаний в связи с обвинениями их в пособничестве военной машине россии официальный представитель министерства Ван Вэньбинь заявил, что если эти санкции вступят в силу, Китай примет решительные меры для защиты своих интересов.
"Китай выступает против действий, которые используют китайско-российское сотрудничество в качестве предлога для введения незаконных санкций или юрисдикции длинных рук против Китая", - заявил Ван.
Что предшествовало
Европейский союз предложил ввести санкции против китайских компаний, которые обвиняются в продаже оборудования, которое может быть использовано в оружии для поддержки российской военной машины, сообщила в воскресенье газета Financial Times.
Семь китайских компаний были включены в новый пакет санкций, который будет обсуждаться государствами-членами ЕС на этой неделе, говорится в сообщении со ссылкой на копию санкционного списка, с которой ознакомилось FT.
По данным FT, в санкционный список включены две компании из материкового Китая, а также пять из Гонконга.
ЕС принял 10 пакетов санкций против российских граждан и компаний, создав экономические трудности и затруднив финансирование войны.