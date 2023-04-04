Фінляндія офіційно стала членом НАТО

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Фінляндія тепер є членом НАТО після того, як міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто депонував документи про вступ зі Сполученими Штатами, пишуть західні ЗМІ.

Згідно з процедурою, під час депонування акта про приєднання Фінляндії до Альянсу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив міністра закордонних справ Фінляндії здати на зберігання документ про приєднання до Північноатлантичного договору. Депонування документа відбувалося з держсекретарем США.

Після цього - коротке повідомлення для преси Генерального секретаря НАТО та президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

О 16:35 за київським часом пройде церемонія вступу Фінляндії до НАТО. Буде виступ Генерального секретаря НАТО та президента Фінляндії.

До слова, Нііністьо вже зробив заяву з приводу вступу Фінляндії до НАТО. Її розміщено на сайті президента Фінляндії.

"Сьогодні Фінляндія стала членом оборонного альянсу НАТО. Епоха військового неприєднання в нашій історії добігла кінця. Починається нова епоха. Кожна країна максимізує свою безпеку. Як і Фінляндія. У той же час членство в НАТО зміцнює наші міжнародні позиції та розширює можливості для маневру", - вказав він.

"Членство в Альянсі забезпечує безпеку Фінляндії. Фінляндія, з іншого боку, забезпечує безпеку Альянсу. (...) Членство Фінляндії не спрямоване ні проти кого. Це також не змінює основ чи цілей зовнішньої політики та політики безпеки Фінляндії. Фінляндія - стабільна і передбачувана скандинавська країна, яка прагне мирного вирішення суперечок. Принципи та цінності, важливі для Фінляндії, й у майбутньому визначатимуть нашу зовнішню політику", - нвголосив Нііністьо.

При цьому він зауважив, що як член НАТО Фінляндія "потребуватиме готовності до змін і адаптації". "Хоча членство не змінює всього, бути союзником вимагає від нас ухвалення нового мислення та внесення деяких змін до законодавства. Багато вже зроблено: протягом багатьох років ми були віддані розвитку нашої сумісності з НАТО. Попереду ще значна робота для інтеграції оборони Фінляндії в межах спільної оборони НАТО. Перед Силами оборони також постають нові вимоги та виклики, на які ми повинні відповідати", - зауважив президент країни.

Також у заяві Нііністьо згадав, що Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО разом із Швецією. "Членство Фінляндії не повне без членства Швеції. Наполегливі зусилля щодо якнайшвидшого членства Швеції продовжуються. Так само тісна співпраця продовжує зміцнювати спільну безпеку та оборону у скандинавському регіоні", - підсумував він.

Доповнення

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року, відмовившись від десятиліть військового неприєднання - рішення, викликане війною росії проти України.