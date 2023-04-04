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Финляндия официально стала членом НАТО

Финляндия официально стала членом НАТО

Киев • УНН

 • 837563 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Процедуру формализовали в Брюсселе сегодня, передает УНН.

Детали

Финляндия теперь является членом НАТО после того, как министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто депонировал документы о вступлении с Соединенными Штатами, пишут западные СМИ.

Согласно процедуре, во время депонирования акта о присоединении Финляндии к Альянсу Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил министра иностранных дел Финляндии сдать на хранение документ о присоединении к Североатлантическому договору. Депонирование документа происходило с госсекретарем США.

После этого - короткое сообщение для прессы Генерального секретаря НАТО и президента Финляндии Саули Ниинисте.

В 16:35 по киевскому времени пройдет церемония вступления Финляндии в НАТО. Будет выступление Генерального секретаря НАТО и президента Финляндии.

К слову, Ниинисте уже сделал заявление по поводу вступления Финляндии в НАТО. Она размещена на сайте президента Финляндии.

"Сегодня Финляндия стала членом оборонного альянса НАТО. Эпоха военного неприсоединения в нашей истории подошла к концу. Начинается новая эпоха. Каждая страна максимизирует свою безопасность. Как и Финляндия. В то же время членство в НАТО укрепляет наши международные позиции и расширяет возможности для маневра", – указал он.

"Членство в Альянсе обеспечивает безопасность Финляндии. Финляндия, с другой стороны, обеспечивает безопасность Альянса. (...) Членство Финляндии не направлено ни против кого. Это также не изменяет основ или целей внешней политики и политики безопасности Финляндии. Финляндия - стабильная и предсказуемая скандинавская страна, стремящаяся к мирному разрешению споров. Принципы и ценности, важные для Финляндии, и в будущем будут определять нашу внешнюю политику", - заявил Ниинисте.

При этом он отметил, что как член НАТО Финляндии "потребуется готовность к изменениям и адаптации". "Хотя членство не меняет всего, быть союзником требует от нас принятия нового мышления и внесения некоторых изменений в законодательство. Многое уже сделано: в течение многих лет мы были преданы развитию нашей совместимости с НАТО. Впереди еще значительная работа по интеграции обороны Финляндии в рамках совместной обороны НАТО. Перед Силами обороны также появляются новые требования и вызовы, на которые мы должны отвечать", - отметил президент страны.

Также в заявлении Ниинисте упомянул, что Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией. "Членство Финляндии не является полным без членства Швеции. Настойчивые усилия по скорейшему членству Швеции продолжаются. Точно так же тесное сотрудничество продолжает укреплять общую безопасность и оборону в скандинавском регионе", - подытожил он.

Дополнение

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, отказавшись от десятилетий военного неприсоединения - решение, вызванное войной россии против Украины.

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