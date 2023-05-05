Китай сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати координацію з рф - МЗС

У заяві йдеться про зустріч Циня з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим на полях зустрічі міністрів закордонних справ Шанхайської організації співробітництва в Гоа в Індії у четвер.

Цитата

"Сторони обмінялися думками щодо української кризи. Цінь Ган заявив, що Китай буде наполегливо просувати мирні переговори і готовий підтримувати зв'язок і координацію з росією, щоб зробити відчутний внесок у політичне врегулювання кризи", - ідеться у заяві.

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лавров, як вказано, зазначив, що "росія надає велике значення документу з викладом позиції Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, погоджується з принциповою позицією Китаю та готова підтримувати тісне спілкування з Китаєм у відвертій формі".

Доповнення

На відміну від західних держав, Китай не вводив санкції проти москви через вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Однак прагнув позиціонувати себе як посередника для досягнення миру.

Наприкінці лютого Пекін оприлюднив свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи", план із 12 пунктів, у якому пропонується "поважати суверенітет усіх країн", "відмовитися від менталітету холодної війни" та "припинити бойові дії", сподіваючись "почати мирні переговори".

Коментуючи "мирний план" щодо завершення війни росії проти України, запропонований Китаєм, Президент Володимир Зеленський заявив, що документ є не резолюцією або декларацією, а лише думками, якими поділилася ця країна, та деякі пункти з ініціативи є незрозумілими.

Нещодавно відбулися телефонні переговори Зеленського та глави Китаю Сі Цзіньпіна - перші з початку повномасштабної війни рф проти України.

Перед цим європейські лідери певний час закликали Сі Цзіньпіна, але він не робив цього. При цьому Сі підтримував зв'язки із президентом росії путіним, якого він назвав "дорогим другом" під час нещодавнього візиту до москви.

За підсумками переговорів Зеленського та Сі у Китаї вказали, що направлять в Україну спецпредставника уряду.

Зеленський після переговорів оприлюднив указ про призначення послом України у Китаї Павла Рябікіна, який до цього очолював Мінстратегпром.

У МЗС після переговорів припустили можливість виконання Китаєм ролі посередника між Україною та рф.