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У МЗС припустили можливість виконання Китаєм ролі посередника між Україною та рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вважає можливою роль Китаю як посередника між Україною та рф. Про це він сказав в інтерв'ю медіагрупі Funke, передає УНН.

Цитата

«Це не так уже й нереально», — цитують Мельника німецькі ЗМІ.

Водночас він уточнив, що у КНР свої інтереси.

«Звичайно, китайці переслідують свої інтереси. Але я вірю, що справедливе, мирне рішення і припинення бойових дій більше в інтересах Пекіна, ніж це масштабне, нескінченне нищення для всього світового порядку», — сказав Мельник, але додав, що «диявол криється в деталях», а для України «виведення всіх російських військ з окупованих територій є неодмінною умовою».

Щодо нещодавньої телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та китайським лідером Сі Цзіньпіном — першої з початку повномасштабної війни — дипломат сказав: «Це був великий крок уперед у зміцненні наших відносин із Китаєм».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дзвінок Зеленському: Китай намагався показати, що він за мир, а не за росію - FT

Нагадаємо

У лютому 2023 року Китай опублікував позиційний документ із 12 пунктів щодо війни, але він зазнав критики на Заході за те, що не засудив вторгнення і містив більш завуальовану критику НАТО, ніж росії.

Цей скептицизм посилився минулого місяця після того, як глава Китаю Сі Цзіньпін відвідав з державним візитом москву.

Однак, 26 квітня Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Сі. Після якої послідувало повідомлення, що глави держав обмінялися своїми думками про шлях до миру в Україні

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