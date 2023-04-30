У МЗС припустили можливість виконання Китаєм ролі посередника між Україною та рф
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вважає можливою роль Китаю як посередника між Україною та рф. Про це він сказав в інтерв'ю медіагрупі Funke, передає УНН.
Цитата
«Це не так уже й нереально», — цитують Мельника німецькі ЗМІ.
Водночас він уточнив, що у КНР свої інтереси.
«Звичайно, китайці переслідують свої інтереси. Але я вірю, що справедливе, мирне рішення і припинення бойових дій більше в інтересах Пекіна, ніж це масштабне, нескінченне нищення для всього світового порядку», — сказав Мельник, але додав, що «диявол криється в деталях», а для України «виведення всіх російських військ з окупованих територій є неодмінною умовою».
Щодо нещодавньої телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та китайським лідером Сі Цзіньпіном — першої з початку повномасштабної війни — дипломат сказав: «Це був великий крок уперед у зміцненні наших відносин із Китаєм».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дзвінок Зеленському: Китай намагався показати, що він за мир, а не за росію - FT
Нагадаємо
У лютому 2023 року Китай опублікував позиційний документ із 12 пунктів щодо війни, але він зазнав критики на Заході за те, що не засудив вторгнення і містив більш завуальовану критику НАТО, ніж росії.
Цей скептицизм посилився минулого місяця після того, як глава Китаю Сі Цзіньпін відвідав з державним візитом москву.
Однак, 26 квітня Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Сі. Після якої послідувало повідомлення, що глави держав обмінялися своїми думками про шлях до миру в Україні.