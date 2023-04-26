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Зеленський та Сі під час розмови обмінялися думками щодо "мирного плану" Китаю та формули миру

Зеленський та Сі під час розмови обмінялися думками щодо "мирного плану" Китаю та формули миру

Київ • УНН

 • 400413 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпінь під час розмови обмінялися думками щодо китайського «мирного плану» та української формули миру. Про це повідомив речник Глави держави Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

«Важливий сам факт цієї розмови. Це відновлення діалогу з 2021 року. Відновлення діалогу на найвищому рівні – це само по собі дуже важливо. Відбувся, як кажуть наші дипломати, обмін думками. Голова КНР особисто вже представив китайський мирний план. Президент України розповів про свою формулу миру. Приємно, що є певні точки перетину – це що стосується, наприклад, не використання ядерної зброї, її нерозповсюдження, що не можна брати у заручники ядерні об'єкти. Також приємно, що Китай зацікавлений у відновленні миру», - розповів Никифоров.

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Никифоров зазначив, що сьогоднішня розмова та призначення посла України у Китаї дає надію, що українсько-китайські взаємини і їх розвиток отримають новий поштовх.

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Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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