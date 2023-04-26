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Зеленский и Си во время разговора обменялись мнениями относительно "мирного плана" Китая и формулы мира

Зеленский и Си во время разговора обменялись мнениями относительно "мирного плана" Китая и формулы мира

Киев • УНН

 • 400411 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Китая Си Цзиньпинь во время разговора обменялись мнениями относительно китайского «мирного плана» и украинской формулы мира. Об этом сообщил спикер Главы государства Сергей Никифоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Важен сам факт этого разговора. Это возобновление диалога с 2021 года. Возобновление диалога на самом высоком уровне – это само по себе очень важно. Состоялся, как говорят наши дипломаты, обмен мнениями. Председатель КНР лично уже представил китайский мирный план. Президент Украины рассказал о своей формуле мира. Приятно, что есть определенные точки пересечения – это что касается, например, не использования ядерного оружия, его нераспространения, что нельзя брать в заложники ядерные объекты. Также приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира», - рассказал Никифоров.

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Никифоров отметил, что сегодняшний разговор и назначение посла Украины в Китае дает надежду, что украинско-китайские взаимоотношения и их развитие получат новый толчок.

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Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

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