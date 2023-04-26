Зеленський призначив Рябікіна послом України в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив послом України у Китаї Павла Рябікіна, який до цього очолював Мінстратегпром, пише УНН з посиланням на указ Глави держави.
Призначення послідувало після розмови Зеленського з главою Китаю Сі Цзіньпіном.
Цитата
"Призначити Рябікіна Павла Борисовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці", - ідеться у тексті указу №239/2023 від 26 квітня 2023 року.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалу телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном, першу з початку повномасштабної війни рф проти України. Глава держави назвав переговори змістовними.
У Китаї вказали, що направлять в Україну спецпредставника уряду.
Доповнення
Лідер Китаю Сі не відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення. Європейські лідери закликали Сі Цзіньпіна принаймні поговорити по телефону з Президентом України Володимиром Зеленським, але китайський лідер до сьогодні не робив цього.
При цьому Сі підтримував зв'язки із президентом росії путіним, якого він назвав «дорогим другом» під час нещодавнього візиту до москви.
На відміну від західних держав, Китай не вводив санкції проти москви через вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.
Однак прагнув позиціонувати себе як посередника для досягнення миру.
Наприкінці лютого Пекін оприлюднив свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи", план із 12 пунктів, у якому пропонується "поважати суверенітет усіх країн", "відмовитися від менталітету холодної війни" та "припинити бойові дії", сподіваючись "почати мирні переговори".
Коментуючи “мирний план” щодо завершення війни росії проти України, запропонований Китаєм, Зеленський заявив, що документ є не резолюцією або декларацією, а лише думками, якими поділилася ця країна, та деякі пункти з ініціативи є незрозумілими.
При цьому США висловлювали занепокоєння, що китайський уряд може планувати постачати зброю і боєприпаси до росії. Нещодавно Блінкен заявив, що Китай "не перейшов межу" щодо летальної допомоги росії.