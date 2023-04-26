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Зеленский назначил Рябикина послом Украины в Китае

Зеленский назначил Рябикина послом Украины в Китае

Киев • УНН

 • 381980 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Китае Павла Рябикина, который до этого возглавлял Минстратегпром, пишет УНН со ссылкой на указ Главы государства.

Назначение последовало после разговора Зеленского с главой Китая Си Цзиньпином.

Цитата

"Назначить Рябикина Павла Борисовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в тексте указа №239/2023 от 26 апреля 2023 года.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл длительный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, первый с начала полномасштабной войны рф против Украины. Глава государства назвал переговоры содержательными.

В Китае указали, что направят в Украину спецпредставителя правительства.

Дополнение

Лидер Китая Си не посещал Украину с начала полномасштабного вторжения. Европейские лидеры призвали Си Цзиньпина по крайней мере поговорить по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но китайский лидер до сих пор не делал этого.

При этом Си поддерживал связи с президентом россии путиным, которого он назвал «дорогим другом» во время недавнего визита в Москву.

В отличие от западных государств, Китай не вводил санкции против москвы из-за вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Однако стремился позиционировать себя как посредника для достижения мира.

В конце февраля Пекин обнародовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса", план из 12 пунктов, в котором предлагается "уважать суверенитет всех стран", "отказаться от менталитета холодной войны" и "прекратить боевые действия", надеясь "начать мирные переговоры".

Комментируя “мирный план” по завершению войны россии против Украины, предложенный Китаем, Зеленский заявил, что документ является не резолюцией или декларацией, а лишь мыслями, которыми поделилась эта страна, и некоторые пункты из инициативы являются непонятными.

При этом США выражали обеспокоенность, что китайское правительство может планировать поставлять оружие и боеприпасы в Россию. Недавно Блинкен заявил, что Китай "не перешел черту" в отношении летальной помощи россии.

Украинские Национальные Новости

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