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Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном: назвав переговори змістовними

Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном: назвав переговори змістовними

Київ • УНН

 • 2386040 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалу телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном, першу з початку повномасштабної війни рф проти України. Глава держави назвав переговори змістовними, передає УНН

Цитата

"Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї, дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", - зазначив Зеленський у Twitter.

Доповнення

Лідер Китаю Сі не відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення. Європейські лідери закликали Сі Цзіньпіна принаймні поговорити по телефону з Президентом України Володимиром Зеленським, але китайський лідер до сьогодні не робив цього.

При цьому Сі підтримував зв'язки із президентом росії путіним, якого він назвав «дорогим другом» під час нещодавнього візиту до москви.

На відміну від західних держав, Китай не вводив санкції проти москви через вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Однак прагнув позиціонувати себе як посередника для досягнення миру.

Наприкінці лютого Пекін оприлюднив свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи", план із 12 пунктів, у якому пропонується "поважати суверенітет усіх країн", "відмовитися від менталітету холодної війни" та "припинити бойові дії", сподіваючись "почати мирні переговори".

Коментуючи “мирний план” щодо завершення війни росії проти України, запропонований Китаєм, Зеленський заявив, що документ є не резолюцією або декларацією, а лише думками, якими поділилася ця країна, та деякі пункти з ініціативи є незрозумілими.

При цьому США висловлювали занепокоєння, що китайський уряд може планувати постачати зброю і боєприпаси до росії. Нещодавно Блінкен заявив, що Китай "не перейшов межу" щодо летальної допомоги росії.

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