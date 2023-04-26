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Китай після переговорів Сі та Зеленського направить в Україну спецпредставника уряду

Китай після переговорів Сі та Зеленського направить в Україну спецпредставника уряду

Київ • УНН

 • 1495881 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну. Про це за підсумками переговорів глави Китаю Сі Цзіньпіна і Президента України Володимир Зеленського повідомив МЗС Китаю, пише УНН.

Цитата

"Китайська сторона направить спеціального представника уряду КНР з євразійських справ до України та інших країн для проведення поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи", - ідеться у заяві.

Деталі

Як вказано, Сі удень 26 квітня "на прохання" провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обмінялися думками щодо китайсько-українських відносин та війни рф проти України.

Сі Цзіньпін зазначив, що відносини країн "пройшли 31-річний розвиток і досягли рівня стратегічного партнерства". Там вказали, що "взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є політичною основою" відносин двох країн. "Сі Цзіньпін зазначив, що складна еволюція української кризи справила великий вплив на міжнародну ситуацію. У питанні української кризи Китай завжди стояв на стороні миру, і його основна позиція полягає в сприянні миру та переговорам. (...) На цій основі Китай також оприлюднив документ «Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи»", - ідеться у заяві.

"Китай не є ні творцем, ні стороною, залученою в українську кризу. Як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна велика держава, ми не будемо ні дивитися на вогонь з іншого боку, ні підливати масла у вогонь, не кажучи вже про те, щоб скористатися можливістю наживи. (...) Діалог і переговори – єдиний можливий вихід", - зазначили у МЗС Китаю за підсумками переговорів Сі та Зеленського.

Також у МЗС Китаю вказали у заяві, що "у ядерній війні немає переможців. Вирішуючи ядерну проблему, усі зацікавлені сторони повинні зберігати спокій і стриманість, справді зосереджуватися на майбутньому та долі себе та всього людства та спільно керувати та контролювати кризу".

"Зараз, коли раціональне мислення та голоси з усіх сторін зростають, ми повинні скористатися можливістю накопичити сприятливі умови для політичного врегулювання кризи. Сподіваємося, що всі сторони глибоко обдумають українську кризу та спільно шукатимуть шлях до довгострокового миру та стабільності в Європі через діалог. Китай наполягатиме на встановленні миру та сприянні переговорам, а також докладе власних зусиль, щоб якнайшвидше зупинити війну, припинити вогонь і відновити світ", - вказано у заяві.

Також у Пекіні зазначили, що Китай надав кілька партій гуманітарної допомоги і "готовий продовжувати надавати допомогу в межах своїх можливостей".

Окрім того вказано, що Зеленський привітав президента Сі Цзіньпіна з переобранням і "високо оцінив надзвичайні досягнення Китаю, висловивши переконання, що під керівництвом президента Сі Цзіньпіна Китай успішно впорається з різними викликами і продовжить розвиватися". Також було згадано про дотримання політики одного Китаю. А також те, що "Зеленський представив своє бачення поточної кризи в Україні, подякував Китаю за гуманітарну допомогу Україні та привітав важливу роль Китаю у відновленні миру та вирішенні кризи дипломатичним шляхом".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалу телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном, першу з початку повномасштабної війни рф проти України. Глава держави назвав переговори змістовними.

Доповнення

Лідер Китаю Сі не відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення. Європейські лідери закликали Сі Цзіньпіна принаймні поговорити по телефону з Президентом України Володимиром Зеленським, але китайський лідер до сьогодні не робив цього.

При цьому Сі підтримував зв'язки із президентом росії путіним, якого він назвав «дорогим другом» під час нещодавнього візиту до москви.

На відміну від західних держав, Китай не вводив санкції проти москви через вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Однак прагнув позиціонувати себе як посередника для досягнення миру.

Наприкінці лютого Пекін оприлюднив свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи", план із 12 пунктів, у якому пропонується "поважати суверенітет усіх країн", "відмовитися від менталітету холодної війни" та "припинити бойові дії", сподіваючись "почати мирні переговори".

Коментуючи “мирний план” щодо завершення війни росії проти України, запропонований Китаєм, Зеленський заявив, що документ є не резолюцією або декларацією, а лише думками, якими поділилася ця країна, та деякі пункти з ініціативи є незрозумілими.

При цьому США висловлювали занепокоєння, що китайський уряд може планувати постачати зброю і боєприпаси до росії. Нещодавно Блінкен заявив, що Китай "не перейшов межу" щодо летальної допомоги росії.

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