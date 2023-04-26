Китай после переговоров Си и Зеленского направит в Украину спецпредставителя правительства

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"Китайская сторона направит специального представителя правительства КНР по евразийским делам в Украину и другие страны для проведения углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса", - говорится в заявлении.

Детали

Как указано, Си днем 26 апреля "по просьбе" провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обменялись мнениями о китайско-украинских отношениях и войне рф против Украины.

Си Цзиньпин отметил, что отношения стран "прошли 31-летнее развитие и достигли уровня стратегического партнерства". Там указали, что "взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой" отношений двух стран. "Си Цзиньпин отметил, что сложная эволюция украинского кризиса оказала большое влияние на международную ситуацию. В вопросе украинского кризиса Китай всегда стоял на стороне мира, и его основная позиция заключается в содействии миру и переговорам. (...) На этой основе Китай также обнародовал документ «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса»", - говорится в заявлении.

"Китай не является ни создателем, ни стороной, вовлеченной в украинский кризис. Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная великая держава, мы не будем ни смотреть на огонь с другой стороны, ни подливать масла в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью наживы. (...) Диалог и переговоры – единственный возможный выход", - отметили в МИД Китая по итогам переговоров Си и Зеленского.

Также в МИД Китая указали в заявлении, что "в ядерной войне нет победителей. При решении ядерной проблемы все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, по-настоящему сосредоточиться на будущем и судьбе себя и всего человечества и совместно управлять кризисом и контролировать его".

"Теперь, когда рациональное мышление и голоса всех сторон усиливаются, мы должны воспользоваться возможностью, чтобы накопить благоприятные условия для политического урегулирования кризиса. Надеемся, что все стороны глубоко обдумают украинский кризис и совместно будут искать путь к долгосрочному миру и стабильности в Европе через диалог. Китай будет настаивать на установлении мира и содействии переговорам, а также приложит собственные усилия, чтобы как можно скорее остановить войну, прекратить огонь и восстановить мир", - указано в заявлении.

Также в Пекине отметили, что Китай предоставил несколько партий гуманитарной помощи и "готов продолжать оказывать помощь в пределах своих возможностей".

Кроме того, указано, что Зеленский поздравил президента Си Цзиньпина с переизбранием и "высоко оценил чрезвычайные достижения Китая, выразив убеждение, что под руководством президента Си Цзиньпина Китай успешно справится с различными вызовами и продолжит развиваться". Также было упомянуто о соблюдении политики одного Китая. А также то, что "Зеленский представил своё видение текущего кризиса в Украине, поблагодарил Китай за гуманитарную помощь Украине и приветствовал важную роль Китая в восстановлении мира и разрешении кризиса дипломатическим путём".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел длительный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, первый с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Глава государства назвал переговоры содержательными.

Дополнение

Лидер Китая Си не посещал Украину с начала полномасштабного вторжения. Европейские лидеры призвали Си Цзиньпина по крайней мере поговорить по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но китайский лидер до сих пор не делал этого.

При этом Си поддерживал связи с президентом россии путиным, которого он назвал «дорогим другом» во время недавнего визита в москву.

В отличие от западных государств, Китай не вводил санкции против москвы из-за вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Однако он стремился позиционировать себя как посредника для достижения мира.

В конце февраля Пекин обнародовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса", план из 12 пунктов, в котором предлагается "уважать суверенитет всех стран", "отказаться от менталитета холодной войны" и "прекратить боевые действия", надеясь "начать мирные переговоры".

Комментируя "мирный план" по завершению войны россии против Украины, предложенный Китаем, Зеленский заявил, что документ является не резолюцией или декларацией, а лишь мнениями, которыми поделилась эта страна, и некоторые пункты по инициативе непонятны.

При этом США выражали обеспокоенность тем, что китайское правительство может планировать поставлять оружие и боеприпасы россии. Недавно Блинкен заявил, что Китай "не перешел границу" по поводу летальной помощи россии.