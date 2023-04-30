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В МИД допустили возможность выполнения Китаем роли посредника между Украиной и рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает возможной роль Китая как посредника между Украиной и рф. Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke, передает УНН.

Цитата

«Это не так уж нереально», — цитируют Мельника немецкие СМИ.

В тоже время он уточнил, что у КНР свои интересы.

«Конечно, китайцы преследуют свои интересы. Но я верю, что справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, нескончаемое сокрушение для всего мирового порядка», — сказал Мельник, но добавил, что «дьявол кроется в деталях», а для Украины «вывод всех российских войск с оккупированных территорий является непременным условием».

Относительно недавнего телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином — первого с начала полномасштабной войны — дипломат сказал: «Это был большой шаг вперед в укреплении наших отношений с Китаем».

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Напомним

В феврале 2023 года Китай опубликовал позиционный документ из 12 пунктов по войне, но он подвергся критике на Западе за то, что не осудил вторжение и содержал более завуалированную критику НАТО, чем россии.

Этот скептицизм усилился в прошлом месяце после того, как глава Китая Си Цзиньпин посетил с государственным визитом москву.

Однако, 26 апреля Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Си. После которого последовало сообщение, что главы государств обменялись своими мыслями о пути к миру в Украине

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