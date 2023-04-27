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Звонок Зеленскому: Китай пытался показать, что он за мир, а не за россию - FT

Звонок Зеленскому: Китай пытался показать, что он за мир, а не за россию - FT

Киев • УНН

 • 468289 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин встречался или звонил своему российскому коллеге не менее пяти раз после полномасштабного вторжения москвы в Украину. Но его первый звонок украинскому лидеру Владимиру Зеленскому состоялся только на этой неделе, через несколько дней после того, как китайский посланник разозлил Европу, поставив под сомнение суверенитет постсоветских государств. Об этом пишет FT, передает УНН.

Детали

Китайские официальные лица говорят, что выбор времени был случайным, и приветствуют этот призыв как последний шаг Пекина в стремлении к миру. Но в Европе звонок украинскому лидеру многие расценивают как попытку сдержать последствия высказываний посла во Франции.

"После комментариев посла в Париже им нужно как-то возместить ущерб", - сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС.

После прошлогоднего приказа владимира путина о вторжении Си столкнулся с растущей критикой на Западе за поддержание тесных отношений с российским президентом, а США предупредили Пекин не поставлять москве оружие.

В феврале Китай опубликовал позиционный документ из 12 пунктов по войне, но он подвергся критике на Западе за то, что не осудил вторжение и содержал более завуалированную критику НАТО, чем россии.

Этот скептицизм усилился в прошлом месяце после того, как Си посетил с государственным визитом москву, но не сразу же, как многие ожидали, позвонил Зеленскому.

Многие западные аналитики считают, что высказывание посла Лу Шайе в минувшие выходные, в котором он также поставил под сомнение суверенитет Украины над Крымом, сыграло роль в окончательном ускорении этого звонка.

Другие эксперты говорят, что Китай понимает, что ему нужно сделать больше, чтобы убедить Европу в своей искренности, если он хочет участвовать в каком-то послевоенном урегулировании. Это особенно важно, поскольку ЕС начинает работу над новой политикой в отношении Китая, которая, как ожидается, будет завершена к концу июня.

"россия может не выиграть эту войну", - сказал Ю Цзе, старший научный сотрудник по Китаю в Азиатско-Тихоокеанской программе Chatham House. "Китай хочет по крайней мере иметь право голоса в Украине после конфликта, чтобы предотвратить полный поворот Украины на Запад в процессе постконфликтного государственного строительства".

Ван Вэнь, декан Института финансовых исследований Чунъян при Университете Жэньминь в Пекине и известный проправительственный ученый, сказал, что призыв Си "дает серьезный отпор слухам о том, что Китай настроен пророссийски и извлекает выгоду из конфликта... Китай – миротворец, а не нарушитель спокойствия".

"У войны для Китая есть положительные побочные эффекты: россия становится младшим партнером, продавая им энергию и другие ресурсы со скидкой. Но есть и негативные побочные эффекты: Китай критикуют за поддержку россии. Поэтому Китаю надо показать, что он за мир, а не за россию", - сказал Александр Габуев, директор российского Евразийского центра Карнеги.

Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что этот звонок был "сигналом для других на глобальном юге, что Пекин является мировым лидером".

"Если вы хотите иметь больше влияния на всех, вы должны иметь видимость некоторого нейтралитета", - сказал Ши Иньхун, профессор международных отношений в Университете Жэньминь в Пекине, добавив, что вы "ничего не теряете" от простого телефонного звонка.

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