Дзвінок Зеленському: Китай намагався показати, що він за мир, а не за росію - FT

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Китайські офіційні особи кажуть, що вибір часу був випадковим, і вітають цей заклик як останній крок Пекіна у прагненні миру. Але в Європі дзвінок українському лідеру багато хто розцінює як спробу стримати наслідки висловлювань посла у Франції.

"Після коментарів посла в Парижі їм потрібно якось відшкодувати збитки", - сказав один із високопосадовців ЄС.

Після торішнього наказу володимира путіна про вторгнення Сі зіштовхнувся зі зростаючою критикою на Заході за підтримку тісних відносин з російським президентом, а США попередили Пекін не постачати москві зброю.

У лютому Китай опублікував позиційний документ із 12 пунктів по війні, але він зазнав критики на Заході за те, що не засудив вторгнення і містив більш завуальовану критику НАТО, ніж росії.

Цей скептицизм посилився минулого місяця після того, як Сі відвідав з державним візитом до москви, але не відразу ж, як багато хто очікував, зателефонував Зеленському.

Багато західних аналітиків вважають, що висловлювання посла Лу Шайє минулими вихідними, в якому він також поставив під сумнів суверенітет України над Кримом, зіграв роль у остаточному прискоренні цього дзвінка.

Інші експерти кажуть, що Китай розуміє, що йому потрібно зробити більше, щоб переконати Європу у своїй щирості, якщо він хоче брати участь у якомусь повоєнному врегулюванні. Це особливо важливо, оскільки ЄС розпочинає роботу над новою політикою щодо Китаю, яка, як очікується, буде завершена до кінця червня.

"росія може не виграти цю війну", - сказав Ю Цзе, старший науковий співробітник з Китаю в Азіатсько-Тихоокеанській програмі Chatham House. "Китай хоче принаймні мати право голосу в Україні після конфлікту, щоб запобігти повному повороту України на Захід у процесі постконфліктного державного будівництва".

Ван Вень, декан Інституту фінансових досліджень Чун'ян при Університеті Женьмінь у Пекіні і відомий проурядовий вчений, сказав, що заклик Сі "дає серйозну відсіч чуткам про те, що Китай налаштований проросійськи і отримує вигоду з конфлікту... Китай – миротворець, а не порушник спокою".

"У війни для Китаю є позитивні побічні ефекти: росія стає молодшим партнером, продаючи їм енергію та інші ресурси зі знижкою. Але є й негативні побічні ефекти: Китай критикують за підтримку росії. Тому Китаю треба показати, що він за мир, а не за росію", - сказав Олександр Габуєв, директор російського Євразійського центру Карнегі.

Високопосадовець ЄС сказав, що цей дзвінок був "сигналом для інших на глобальному півдні, що Пекін є світовим лідером".

"Якщо ви хочете мати більше впливу на всіх, ви повинні мати видимість деякого нейтралітету", - сказав Ші Іньхун, професор міжнародних відносин в Університеті Женьмінь у Пекіні, додавши, що ви "нічого не втрачаєте" від простого телефонного дзвінка.