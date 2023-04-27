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Дзвінок Зеленському: Китай намагався показати, що він за мир, а не за росію - FT

Дзвінок Зеленському: Китай намагався показати, що він за мир, а не за росію - FT

Київ • УНН

 • 468292 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрічався або дзвонив до свого російського колеги не менше п'яти разів після повномасштабного вторгнення москви до України. Але його перший дзвінок українському лідеру Володимиру Зеленському відбувся лише цього тижня, за кілька днів після того, як китайський посланець розлютив Європу, поставивши під сумнів суверенітет пострадянських держав. Про це пише FT, передає УНН.

Деталі

Китайські офіційні особи кажуть, що вибір часу був випадковим, і вітають цей заклик як останній крок Пекіна у прагненні миру. Але в Європі дзвінок українському лідеру багато хто розцінює як спробу стримати наслідки висловлювань посла у Франції.

"Після коментарів посла в Парижі їм потрібно якось відшкодувати збитки", - сказав один із високопосадовців ЄС.

Після торішнього наказу володимира путіна про вторгнення Сі зіштовхнувся зі зростаючою критикою на Заході за підтримку тісних відносин з російським президентом, а США попередили Пекін не постачати москві зброю.

У лютому Китай опублікував позиційний документ із 12 пунктів по війні, але він зазнав критики на Заході за те, що не засудив вторгнення і містив більш завуальовану критику НАТО, ніж росії.

Цей скептицизм посилився минулого місяця після того, як Сі відвідав з державним візитом до москви, але не відразу ж, як багато хто очікував, зателефонував Зеленському.

Багато західних аналітиків вважають, що висловлювання посла Лу Шайє минулими вихідними, в якому він також поставив під сумнів суверенітет України над Кримом, зіграв роль у остаточному прискоренні цього дзвінка.

Інші експерти кажуть, що Китай розуміє, що йому потрібно зробити більше, щоб переконати Європу у своїй щирості, якщо він хоче брати участь у якомусь повоєнному врегулюванні. Це особливо важливо, оскільки ЄС розпочинає роботу над новою політикою щодо Китаю, яка, як очікується, буде завершена до кінця червня.

"росія може не виграти цю війну", - сказав Ю Цзе, старший науковий співробітник з Китаю в Азіатсько-Тихоокеанській програмі Chatham House. "Китай хоче принаймні мати право голосу в Україні після конфлікту, щоб запобігти повному повороту України на Захід у процесі постконфліктного державного будівництва".

Ван Вень, декан Інституту фінансових досліджень Чун'ян при Університеті Женьмінь у Пекіні і відомий проурядовий вчений, сказав, що заклик Сі "дає серйозну відсіч чуткам про те, що Китай налаштований проросійськи і отримує вигоду з конфлікту... Китай – миротворець, а не порушник спокою".

"У війни для Китаю є позитивні побічні ефекти: росія стає молодшим партнером, продаючи їм енергію та інші ресурси зі знижкою. Але є й негативні побічні ефекти: Китай критикують за підтримку росії. Тому Китаю треба показати, що він за мир, а не за росію", - сказав Олександр Габуєв, директор російського Євразійського центру Карнегі.

Високопосадовець ЄС сказав, що цей дзвінок був "сигналом для інших на глобальному півдні, що Пекін є світовим лідером".

"Якщо ви хочете мати більше впливу на всіх, ви повинні мати видимість деякого нейтралітету", - сказав Ші Іньхун, професор міжнародних відносин в Університеті Женьмінь у Пекіні, додавши, що ви "нічого не втрачаєте" від простого телефонного дзвінка.

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