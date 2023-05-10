В МИД Японии подтвердили переговоры об открытии офиса НАТО: "война в Украине делает мир менее стабильным"

Детали

Япония ведет переговоры об открытии офиса связи НАТО, первого в своем роде в Азии, заявил CNN министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси, отметив, что вторжение россии в Украину сделало мир менее стабильным. Он подчеркнул, что вторжение россии в Украину в прошлом году - это событие, которое привело к последствиям далеко за пределами Европы. Оно заставило Японию переосмыслить региональную безопасность.

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"Мы уже ведем переговоры, но никакие детали еще не согласованы", - заявил в среду министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

"Причина, почему мы обсуждаем это, заключается в том, что после агрессии россии в Украине мир стал более нестабильным. То, что происходит в Восточной Европе, не ограничивается только вопросом Восточной Европы, и это непосредственно влияет на ситуацию здесь, в Тихоокеанском регионе. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО становится ... все более важным", - сказал министр иностранных дел Японии.

Он добавил, что Япония не является договорным членом НАТО, что означает Организацию Североатлантического договора, но этот шаг посылает сигнал о том, что азиатско-тихоокеанские партнеры блока "взаимодействуют с НАТО очень стабильным образом". Открытие офиса связи НАТО в Японии станет значительным шагом для западного альянса на фоне углубления геополитических разломов и, вероятно, вызовет критику со стороны китайского правительства, которое ранее предостерегало против такого шага.

НАТО имеет подобные офисы связи в других местах, в том числе в Украине и Австрии. Офис связи в Японии позволит обсуждать с партнерами НАТО, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, геополитические вызовы, новые технологии и киберугрозы, сообщила на прошлой неделе газета Nikkei.

Вторжение россии в Украину прокатилось по Европе и заставило внеблоковые Финляндию и Швецию отказаться от своего нейтралитета и искать защиты в НАТО, а Финляндия официально присоединилась к блоку в прошлом месяце. Война также заставила такие страны, как Япония и Южная Корея, сблизиться со своими западными партнерами и выступить единым фронтом против угроз, возникающих ближе к их домам.

Выступая в среду на CNN, Хаяси назвал региональную среду безопасности Японии "суровой и сложной", добавив, что, в дополнение к усилению российской агрессии, Токио также противостоит ядерной Северной Корее и Китаю. Несмотря на растущую региональную напряженность, Хаяси заявил, что потенциальное открытие офиса не направлено на конкретные страны.

"Это не имеет целью... послать определенный сигнал", - сказал Хаяши.

По словам министра, Японии и другим странам все еще необходимо сотрудничать с Китаем в решении более масштабных вопросов, таких как изменение климата и Covid-19, и Токио стремится к "конструктивным и стабильным отношениям" с Пекином.

Дополнение

Китай наращивает свои военно-морские и военно-воздушные силы в прилегающих к Японии районах, претендуя на острова Сенкаку, необитаемую цепь островов в Восточно-Китайском море, контролируемых Японией, как на свою суверенную территорию. На фоне растущих противоречий Япония недавно объявила о планах крупнейшего со времен Второй мировой войны наращивания военного потенциала.

Напряженность в отношениях между Японией и россией также растет в последние месяцы, частично из-за российских военных учений в водах между двумя странами и совместного китайско-российского военно-морского патрулирования в западной части Тихого океана вблизи Японии.

В апреле российские военные корабли провели противолодочные учения в Японском море, также известном как Восточное море, а в марте российские ракетные катера запустили крылатые ракеты по макетной цели в тех же водах. А после того, как в марте премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил неожиданный визит в Украину, два российских стратегических бомбардировщика, способные нести ядерное оружие, более семи часов летали над водами у японского побережья, сообщает Reuters.

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Китай ранее предостерегал против расширения НАТО в Азии и гневно отреагировал на предыдущие сообщения о возможном открытии офиса в Японии.

"Азия - перспективный регион для сотрудничества и рассадник мирного развития. Она не должна быть площадкой для тех, кто стремится к геополитической борьбе, - заявила на прошлой неделе на брифинге спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. - Продвижение НАТО на восток и вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона определенно подорвет региональный мир и стабильность".

Хотя Пекин заявляет о своей беспристрастности в войне в Украине и отсутствии заранее сведений о намерениях россии, он отказался осудить действия москвы. Вместо этого, он повторяет тезисы кремля, обвиняя НАТО в провоцировании конфликта, что еще больше ухудшает отношения как с Европой, так и с США.

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А в марте высокопоставленные чиновники МИД Китая и влиятельные издания Коммунистической партии обвинили Соединенные Штаты в стремлении создать блок вроде НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, а один из чиновников предупредил о "немыслимых" последствиях.

В среду Хаяси преуменьшил опасения, что открытие офиса НАТО в Токио может еще больше усилить напряженность, заявив: "Я не думаю, что это так".

Страна имеет пацифистскую конституцию со времен Второй мировой войны - что, по его мнению, отражено в этом шаге.

"Мы никого не оскорбляем, мы защищаем себя от любого вмешательства и беспокойства, а в некоторых случаях и угроз", - сказал он.

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