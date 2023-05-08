Ориентация Китая на нацбезопасность и соперничество с США угрожают новой эрой изоляции от Запада - аналитики

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После отмены мер контроля за пандемией Пекин предпринял шаги, которые заставили многих наблюдателей сомневаться в его мотивах. Это в частности содействие миру в Украине через диалог с россией, переговоры с западными лидерами во время эскалации напряженности вокруг демократического Тайваня.

Аналитики говорят, что то, что может показаться неоднозначным, является результатом того, что глава КНР Си Цзиньпин снова сосредоточился на национальной безопасности, что подкреплено отношениями, находящимися на самой низкой точке, с конкурирующей супердержавой – Соединенными Штатами.

Си Цзиньпин в своей речи выделил национальную безопасность после того, как в октябре получил третий президентский срок. Более поздняя речь в марте на Всекитайском собрании народных представителей была более острой: безопасности Китая угрожают попытки США сдержать его рост, сказал китайский лидер.

Хотя национальная безопасность всегда была одной из главных забот Си Цзиньпина после вступления в должность в 2012 году, его первые два срока больше сосредотачивались на внутренних проблемах, таких как диссиденты, правозащитники и мусульманские этнические группы в северо-западном регионе Китая Синьцзян, отмечает издание.

В своей октябрьской речи он добавил «внешнюю безопасность» и «международную безопасность», что, по мнению аналитиков, сигнализирует о новом фокусе противодействия внешним угрозам, а именно Вашингтону.

«Суровая реальность в Китае... заключается в том, что сейчас безопасность преобладает над всем, от экономики до дипломатии», — сказал заместитель декана Школы государственной политики Ли Куан Ю в Сингапуре Альфред Ву.

Он обратил внимание, что преимущественное внимание к безопасности наносит ущерб некоторым дипломатическим связям Китая и его планам омолодить вторую по величине экономику мира, даже если он стремится подкрепить свой авторитет в ключевых геополитических вопросах, включая войну в Украине. «Несмотря на все, что Китай говорит о желании быть открытым для внешнего мира, он постепенно закрывается», - отмечает эксперт.

Чарльз Партон, сотрудник британского аналитического центра Council of Geostrategy, предупредил, что призывы Китая к миру в Украине связаны с его собственной борьбой с США.

«Пекину безразлично, сработает ли его миротворчество... важно то, что это возможность изобразить американцев в плохом свете», – конкретизировал он, ссылаясь на утверждения Китая о том, что США и их союзники разжигают огонь войны, вооружая Киев.

Адьюнкт-профессор политологии Университета Кларка в Бостоне Майкл Батлер подчеркнул, что Украина является лакмусовой бумажкой для решимости США с аналогиями в отношении Тайваня, который Китай считает своим собственным.

«Особое беспокойство для Си вызывает оценка того, насколько далеко США пойдут – или не пойдут – защищать суверенитет Украины от российской агрессии», – сказал он.

Попытка Китая привлечь союзников США в Европе также является частью его стратегии противодействия влиянию Вашингтона, но имела неоднозначный успех, говорят аналитики.

Они указывают на встречу в прошлом месяце в Китае между Си и президентом Франции Эммануэлем Макроном. То, что казалось дружественной, конструктивной встречей, было омрачено тем, что Пекин начал военные действия вокруг Тайваня через несколько часов после отъезда Макрона. Это вместе с комментариями Макрона, которые воспринимались как слабые в отношении Тайваня, подогрело критику поездки в Европу как потакание Китаю. Впоследствии чиновники ЕС заняли более жесткую позицию в отношении Китая.

Ориентация Китая на безопасность также угрожает экономической изоляцией страны, отмечает издание.

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