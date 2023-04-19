Китай готує надзвуковий загін безпілотників-шпигунів - Washington Post
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У документах американських військових, що просочилися, говориться, що китайські військові можуть незабаром розгорнути висотний безпілотник-шпигун, який рухається як мінімум втричі швидше за швидкість звуку, повідомила газета Washington Post, передає УНН.
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Газета процитувала секретний документ Національного агентства геопросторової розвідки.
Документ містить супутникові знімки від 9 серпня, на яких видно два реактивні розвідувальні безпілотники WZ-8 на авіабазі у східному Китаї, приблизно за 560 км від Шанхаю.
В оцінці США йдеться, що Народно-визвольна армія Китаю «майже напевно» розмістила свій перший підрозділ безпілотних літальних апаратів на базі, яка знаходиться у віданні Східного командування театру військових дій, підрозділу китайських збройних сил, відповідального за забезпечення дотримання вимог Китаю суверенітету над Тайванем, повідомила газета.
WZ-8 може використовуватися для розвідки та діяти як надзвуковий безпілотник. Максимальна швидкість до 3700 км/год.
При необхідності він маскується під високошвидкісну ракету і може перетворюватися на безпілотник-камікадзе. У такому режимі роботи WZ-8 може знищувати винищувачі та навіть атакувати авіаносці.
The Washington Post заявила, що отримала оцінку програми з безлічі зображень секретних файлів, розміщених у додатку для обміну повідомленнями Discord.
Додамо
Співробітника Національної гвардії ВПС штату Массачусетс Джека Дугласа Тейшейру заарештували за витік у мережу секретних документів.
Витоки вперше стали широко відомі на початку цього місяця, що змусило Вашингтон задуматися про шкоду, яку вони могли завдати. Цей епізод поставив США у незручне становище, викривши їхнє стеження за союзниками.