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Китай готовит сверхзвуковой отряд беспилотников-шпионов - Washington Post

Китай готовит сверхзвуковой отряд беспилотников-шпионов - Washington Post

Киев • УНН

 • 207514 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В просочившихся документах американских военных говорится, что китайские военные могут вскоре развернуть высотный беспилотник-шпион, который движется как минимум втрое быстрее скорости звука, сообщила газета Washington Post, передает УНН.

Детали

Газета процитировала секретный документ Национального агентства геопространственной разведки.

Документ содержит спутниковые снимки от 9 августа, на которых видны два реактивных разведывательных беспилотника WZ-8 на авиабазе в восточном Китае, примерно в 560 км от Шанхая.

В оценке США говорится, что Народно-освободительная армия Китая «почти наверняка» разместила свое первое подразделение беспилотных летательных аппаратов на базе, которая находится в ведении Восточного командования театра военных действий, подразделения китайских вооруженных сил, ответственного за обеспечение соблюдения требований Китая над суверенитетом Тайваня, сообщила газета.

WZ-8 может использоваться для разведки и действовать как сверхзвуковой беспилотник. Максимальная скорость до 3700 км/ч.

При необходимости он маскируется под высокоскоростную ракету и может превращаться в беспилотник-камикадзе. В таком режиме работы WZ-8 может уничтожать истребители и даже атаковать авианосцы.

The Washington Post заявила, что получила оценку приложения из множества изображений секретных файлов, размещенных в приложении для обмена сообщениями Discord.

Добавим

Сотрудника Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джека Дугласа Тейшейру арестовали за утечку в сеть секретных документов.

Утечки впервые стали широко известны в начале этого месяца, что заставило Вашингтон задуматься о вреде, который они могли нанести. Этот эпизод поставил США в неловкое положение, разоблачив их слежку за союзниками.

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