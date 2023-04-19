Китай готовит сверхзвуковой отряд беспилотников-шпионов - Washington Post
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В просочившихся документах американских военных говорится, что китайские военные могут вскоре развернуть высотный беспилотник-шпион, который движется как минимум втрое быстрее скорости звука, сообщила газета Washington Post, передает УНН.
Детали
Газета процитировала секретный документ Национального агентства геопространственной разведки.
Документ содержит спутниковые снимки от 9 августа, на которых видны два реактивных разведывательных беспилотника WZ-8 на авиабазе в восточном Китае, примерно в 560 км от Шанхая.
В оценке США говорится, что Народно-освободительная армия Китая «почти наверняка» разместила свое первое подразделение беспилотных летательных аппаратов на базе, которая находится в ведении Восточного командования театра военных действий, подразделения китайских вооруженных сил, ответственного за обеспечение соблюдения требований Китая над суверенитетом Тайваня, сообщила газета.
WZ-8 может использоваться для разведки и действовать как сверхзвуковой беспилотник. Максимальная скорость до 3700 км/ч.
При необходимости он маскируется под высокоскоростную ракету и может превращаться в беспилотник-камикадзе. В таком режиме работы WZ-8 может уничтожать истребители и даже атаковать авианосцы.
The Washington Post заявила, что получила оценку приложения из множества изображений секретных файлов, размещенных в приложении для обмена сообщениями Discord.
Добавим
Сотрудника Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джека Дугласа Тейшейру арестовали за утечку в сеть секретных документов.
Утечки впервые стали широко известны в начале этого месяца, что заставило Вашингтон задуматься о вреде, который они могли нанести. Этот эпизод поставил США в неловкое положение, разоблачив их слежку за союзниками.