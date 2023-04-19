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Відділ розвідки, у якому служив підозрюваний у зливі документів Тейшейра, призупинив діяльність

Відділ розвідки, у якому служив підозрюваний у зливі документів Тейшейра, призупинив діяльність

Київ • УНН

 • 777304 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Підрозділ 102-й відділ розвідки ВПС США, де служив Джек Тейшейра, якого звинувачують у зливі документів Пентагону, призупинив свою розвідувальну діяльність. Усе крило буде звільнено на тлі всебічного перегляду військових програм безпеки, пише Time, повідомляє УНН.

Деталі

Військово-повітряні сили США стверджують, що розвідувальному підрозділу, який став причиною одного з найбільших витоків інформації з питань національної безпеки в сучасній історії, було наказано припинити свою місію. Тепер усе крило буде звільнено на тлі всебічного перегляду військових програм безпеки, політики та процедур, заявила речниця ВПС Енн Стефанек у заяві.

Цитата

«102-е розвідувальне відділення наразі не виконує покладену на нього розвідувальну місію. Вона була тимчасово передана іншим організаціям ВПС», - сказала вона.

Доповнення

Джеку Тейшейрі, 21-річному льотчику 1-го класу, який служить у 102-му розвідувальному підрозділі Національної гвардії Массачусетса, у п’ятницю було висунуто обвинувачення за двома пунктами, пов’язаними зі збереженням та розповсюдженням секретної інформації та інформації національної оборони після того, як сотні сторінок розвідувальних документів з’явилися в мережі в останні місяці.

Тейшейру звинувачують у тому, що він демонстрував свій доступ до секретної інформації на серверах чатів відеоігор у додатку Discord перед членами групи, яка переважно складається з підлітків. Залишається незрозумілим, як Тейшейра, військовослужбовець Національної гвардії, зміг брати та поширювати такі секретні матеріали впродовж такого тривалого часу. Відповідно до його військових записів, оприлюднених Національною гвардією, Тейшейра працював підмайстром у кібертранспортних системах, що передбачає ремонт систем зв’язку.

Цього тижня міністр оборони Ллойд Остін наказав провести повний аналіз протоколів безпеки у відповідь на масовий витік інформації. Початкові висновки огляду Пентагону мають бути опубліковані через 45 днів.

За даними Пентагону, Остіна вперше повідомили про витік 6 квітня, у той самий день, коли про їх існування вперше повідомила New York Times, і через день після того, як документи почали поширюватися в основних соціальних мережах. Пентагон передав справу до Міністерства юстиції, яке минулого тижня відкрило офіційне кримінальне розслідування. Посадові особи Міністерства оборони та Державного департаменту все ще оцінюють збитки, які могли бути завдані витоком.

Тейшейра був дислокований у 102-му розвідувальному відділі зі штаб-квартирою на базі національної гвардії Отіс, розташованій на Кейп-Коді. З моменту вступу на військову службу у вересні 2019 року він отримав лише одну нагороду — медаль «За заслуги ВПС» за понад три роки служби.

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