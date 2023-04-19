Отдел разведки, в котором служил подозреваемый в сливе документов Тейшейра, приостановил деятельность

Детали

Военно-воздушные силы США утверждают, что разведывательному подразделению, которое стало причиной одной из крупнейших утечек информации по вопросам национальной безопасности в современной истории, было приказано прекратить свою миссию. Теперь все крыло будет уволено на фоне всестороннего пересмотра военных программ безопасности, политики и процедур, заявила пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек в заявлении.

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«102-е разведывательное отделение в настоящее время не выполняет возложенную на него разведывательную миссию. Она была временно передана другим организациям ВВС», - сказала она.

Дополнение

Джеку Тейшейре, 21-летнему летчику 1-го класса, служащему в 102-м разведывательном подразделении Национальной гвардии Массачусетса, в пятницу было предъявлено обвинение по двум пунктам, связанным с хранением и распространением секретной информации и информации национальной обороны после того, как сотни страниц разведывательных документов появились в сети в последние месяцы.

Тейшейру обвиняют в том, что он демонстрировал свой доступ к секретной информации на серверах чатов видеоигр в приложении Discord перед членами группы, преимущественно состоящей из подростков. Остается непонятным, как Тейшейра, военнослужащий Национальной гвардии, смог брать и распространять такие секретные материалы в течение такого длительного времени. Согласно его военным записям, обнародованным Национальной гвардией, Тейшейра работал подмастерьем в кибертранспортных системах, что подразумевает ремонт систем связи.

На этой неделе министр обороны Ллойд Остин приказал провести полный анализ протоколов безопасности в ответ на массовую утечку информации. Первоначальные выводы обзора Пентагона должны быть опубликованы через 45 дней.

По данным Пентагона, Остину впервые сообщили об утечке 6 апреля, в тот же день, когда об их существовании впервые сообщила New York Times, и через день после того, как документы начали распространяться в основных социальных сетях. Пентагон передал дело в Министерство юстиции, которое на прошлой неделе открыло официальное уголовное расследование. Должностные лица Министерства обороны и Государственного департамента все еще оценивают ущерб, который мог быть нанесен утечкой.

Тейшейра был дислоцирован в 102-м разведывательном отделе со штаб-квартирой на базе национальной гвардии Отис, расположенной на Кейп-Коде. С момента поступления на военную службу в сентябре 2019 года он получил только одну награду — медаль «За заслуги ВВС» за более чем три года службы.

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