Його звали "OG": ЗМІ знайшли ймовірне першоджерело зливу секретних даних США

Деталі

Видання стверджує, що зазначені матеріали впродовж кількох місяців до березня 2023 року поширювали у закритій групі сервісу Discord - онлайн-платформі, популярній серед геймерів. Але минулого року її учасники не звернули увагу, коли чоловік, якого дехто називає "OG", опублікував повідомлення, наповнене дивними абревіатурами та жаргоном. Слова були незнайомі, і мало хто читав довгу замітку, пояснив один із учасників.

За словами одного із членів цієї групи Discord, OG стверджував, що він провів принаймні частину свого дня в охоронюваному приміщенні, де заборонено використовувати мобільні телефони та інші електронні пристрої, які можна було використовувати для документування секретної інформації, що зберігається в державних комп’ютерних мережах або виводиться з принтерів.

OG розповів групі, що він годинами працював над секретними документами, щоб поділитися ними зі своїми супутниками на контрольованому ним сервері Discord. Місце збору було притулком від пандемії, особливо для підлітків-геймерів, замкнених у своїх будинках і відрізаних від своїх друзів у реальному світі. Учасники обмінювалися мемами, образливими жартами та пустою балаканиною. Разом дивилися фільми, жартували і молилися. Але OG також читав їм лекції про світові справи та таємні урядові операції. Він хотів «тримати нас в курсі», сказав учасник групи, і, схоже, думав, що його внутрішні знання забезпечать іншим захист від неспокійного світу навколо них.

Контекст

Згідно зі скриншотами дописів, які переглянуло CNN, документи з’явилися в мережі минулого місяця на платформі Discord. Дописи містять фотографії зім’ятих документів, покладених на журнали та оточених іншими випадковими предметами. Секретні документи, які з'явилися в соціальних мережах останніми тижнями, розкривають інформацію з цілої низки тем, від оцінок США війни в Україні до розвідувальних даних, зібраних про дипломатичних союзників.

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що витік є "спеціальною психологічною операцією", яка, на його думку, була організована "росією та її союзниками та симпатиками". Він також заперечив наявність солдатів НАТО в Україні, про що ймовірно йдеться в деяких "секретних документах".

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати не зупиняться, поки не дізнаються, як у мережі з'явився "витік".