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Его звали "OG": СМИ нашли вероятный первоисточник слива секретных данных США

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Утечку секретных документов администрации США в популярный среди геймеров сервис Discord мог организовать молодой человек по имени "OG", якобы работавший на американской военной базе и развлекавший этой информацией участников платформы. С этим предположением выступила газета The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Издание утверждает, что указанные материалы в течение нескольких месяцев до марта 2023 года распространяли в закрытой группе сервиса Discord онлайн-платформе, популярной среди геймеров. Но в прошлом году ее участники не обратили внимания, когда человек, которого некоторые называют "OG", опубликовал сообщение, наполненное странными аббревиатурами и жаргоном. Слова были незнакомы, и мало кто читал длинную заметку, объяснил один из участников.

По словам одного из членов группы этого сервера, OG утверждал, что он провел по крайней мере часть своего дня в охраняемом помещении, где запрещено использовать мобильные телефоны и другие электронные устройства, которые можно было использовать для документирования секретной информации, хранящейся в государственных компьютерных сетях или выводимой с принтеров.

OG рассказал группе, что он часами работал над секретными документами, чтобы поделиться ими со своими спутниками на контролируемом им сервере Discord. Место сбора было убежищем от пандемии, особенно для подростков-геймеров, запертых в своих домах и отрезанных от своих друзей в реальном мире. Участники обменивались мемами, оскорбительными шутками и пустой болтовней. Вместе смотрели фильмы, шутили и молились. Но OG также читал им лекции о мировых делах и тайных правительственных операциях. Он хотел «держать нас в курсе», сказал участник группы, и, похоже, думал, что его внутренние знания обеспечат другим защиту от неспокойного мира вокруг них.

Контекст

Согласно скриншотам сообщений, которые просмотрело CNN, документы появились в сети в прошлом месяце на платформе Discord. Сообщения содержат фотографии смятых документов, положенных на журналы и окруженных другими случайными предметами. Секретные документы, появившиеся в социальных сетях в последние недели, раскрывают информацию по целому ряду тем, от оценок США войны в Украине до разведывательных данных, собранных о дипломатических союзниках.

Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что утечка является "специальной психологической операцией", которая, по его мнению, была организована "россией и ее союзниками и сторонниками". Он также отрицал наличие солдат НАТО в Украине, о чем, вероятно, говорится в некоторых "секретных документах".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не остановятся, пока не узнают, как в сети появилась "утечка".

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