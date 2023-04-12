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Резніков у Мадриді: витік "секретних документів" є "сумішшю правди з вигадкою"

Резніков у Мадриді: витік "секретних документів" є "сумішшю правди з вигадкою"

Київ • УНН

 • 668551 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Витік "секретних документів" США, у яких зокрема йшлося про запланований український контрнаступ є "сумішшю правди з вигадкою". Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, перебуваючи з візитом у Мадриді (Іспанія), повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Резніков припустив, що витік є "спеціальною психологічною операцією", яка, на його думку, була організована "росією та її союзниками та симпатиками".

"Мета операції - знизити рівень довіри союзників стосовно США", - зауважи він.

За словами міністра, країни-союзники "зроблять все можливе", щоб "звести нанівець масштаби цього витоку і запобігти повторенню цього в майбутньому".

Він також заперечив наявність солдатів НАТО в Україні, про що ймовірно йдеться в деяких "секретних документах". Своєю чергою міністр оборони Іспанії Маргарита Роблесзаявила: "Є зацікавленість у розділенні союзників. росії не вдасться розірвати цю єдність".

Раніше

Секретні документи, які з'явилися в соціальних мережах останніми тижнями, розкривають інформацію з цілої низки тем, від оцінок США війни в Україні до розвідувальних даних, зібраних про дипломатичних союзників.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 11 квітня заявив, що США перевіряють опубліковані "засекречені військові документи" щодо українського контрнаступу та наразі не можуть назвати достовірним жоден з них.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати не зупиняться, поки не дізнаються, як у мережі з'явився "витік" секретних документів щодо України, Ізраїлю та інших країн, у своїх перших публічних коментарях з приводу цього.

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